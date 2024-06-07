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В Одесі пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Одесі пролунали вибухи
фото ілюстративне

В Одесі триває бойова робота

В Одесі пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою ударних дронів. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

«У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях», – написав він та порадив бути уважним жителям центру міста.

Сили оборони півдня України повідомили, що в Одесі триває бойова робота.

Нагадаємо, 5 червня російські загарбники атакували туристичну цивільну інфраструктуру на Одещині. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, удар стався близько 17:00. Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одещині – поцілили по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

До слова, триває 834-й день повномасштабної війни. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках фронту. Українські захисники тримають оборону. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби – 69.

Теги: ворог Одеса вибух безпілотник

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