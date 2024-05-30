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Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року
На Сіверському напрямку російський агресор отримав гідну відсіч неподалік Виїмки
фото: 93 ОМБР

Найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках

З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року фото 1
фото: ISW

Новини війни в Україні

Найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На даний час загалом відбулося 102 бойових зіткнення. Окупанти намагаються використати перевагу в живій силі та авіапідтримку. Наші воїни на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу вогнем виснажують наступальний потенціал ворога.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована.

79 осіб склали втрати загарбників за поточну добу на цьому напрямку. Українські воїни знищили артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобілів і одиницю спецтехніки. Крім того, за сьогодні уражено три склади з боєприпасами та вісім укриттів особового складу ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андріївка і Невське. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку відбито п’ять спроб противника просунутися вперед у районах сіл Терни, Торське та в Серебрянському лісі. Тривають бої в районі Тернів. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку російський агресор отримав гідну відсіч неподалік Виїмки, також ще двічі штурмував позиції українських захисників в районі Білогорівки. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – відбито дев’ять атак, ще одна - триває. Також ідуть бої біля Сокола, Невельського та Новоселівки Першої. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Времівський напрямок – ворог тисне у районі Старомайорського – за сьогодні відбито вже сім ворожих атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Оріхівському і Придніпровському напрямку

По одному бойовому зіткненню із російськими загарбниками відбулося на Оріхівському і Придніпровському напрямках – ворог успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap.live

Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.

Нагадаємо, триває 827-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: окупанти озброєння

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