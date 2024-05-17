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Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
«Війна колись закінчиться, як би там не було, і будуть і переговори»
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Росія буде вимагати повернення заморожених на Заході активів у сумі $300 мільярдів доларів у випадку проведення будь-яких перемовин, тому ці кошти мають бути передані Україні до їхнього початку. Про це заявив помічник Державного секретаря США у 2005-06 роках Стівен Рейдмейкер під час онлайн-дискусії КБФ, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Війна колись закінчиться, як би там не було, і будуть і переговори. Я не думаю, що війна закінчиться тим, що Росія здасться Україні. Будуть якісь переговори щодо умов закінчення війни», – сказав він.

«Ми знаємо, що захоче Росія на цих переговорах. Будуть питання кордонів, питання того, чи може Україна приєднатися до НАТО та ЄС і таке інше. Але по суті вони будуть просити дві речі: скасування західних санкцій проти Росії і повернення 300 мільярдів доларів», – вважає Стівен Рейдмейкер.

На його думку, найкращим варіантом буде, якщо ці кошти до цього моменту вже будуть в України.

«Найкраще буде сказати: пізно, все, цих грошей немає. Якщо ті гроші будуть залишатися ще в наявності, то буде дуже важко протистояти цим вимогам Росії», – наголосив експомічник Державного секретаря США.

Стівен Рейдмейкер також зазначив, що оскільки російські активи були заморожені для того, щоб Росія припинила війну і повернулася в рамки міжнародного права, найкращим варіантом використання цих коштів буде спрямувати їх на компенсацію завданих збитків, а не будь-які інші потреби.

«Якщо гроші будуть задіяні для інших цілей, буде дуже важко в правовому сенсі обґрунтувати цей крок (конфіскацію, – ред.). Ці гроші мають бути використані суто на тих, хто став жертвами цієї війни, і на відшкодування шкоди, завданої Російською Федерацією впродовж цієї війни», – резюмував він.

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Теги: росія війна гроші Україна переговори

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