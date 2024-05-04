Ізраїльські посадовці запропонували розділити контроль над сектором Гази з низкою країн

Ідея була озвучена у той час, коли в Каїрі розпочались переговори щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом

За словами колишнього посла США в Ізраїлі Томаса Нідеса, ця пропозиція є важливою, оскільки вона розкриває «внутрішнє ізраїльське мислення»

Високопоставлені чиновники офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу непублічно запропонували розділити контроль над територією сектору Гази групі країн, серед яких: Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ та США. Про це пише NYT з посиланням на анонімних ізраїльських посадовців.

«Високопоставлені посадовці обмірковували великий план щодо післявоєнного устрою Гази, згідно з яким Ізраїль запропонував би розділити контроль над територією з альянсом арабських країн, включно з Єгипетом, Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, а також США», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ідея була озвучена у той час, коли в Каїрі розпочались переговори щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом. Посередницькі зусилля щодо укладення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі між Ізраїлем та ХАМАСом очолює Єгипет спільно з Катаром та США.

За даними джерел, пропозиція Ізраїлю передбачає розподіл контролю в обмін на нормалізацію відносин з Саудівською Аравією.

Згідно з пропозицією, арабо-ізраїльський альянс у співпраці зі США призначить лідерів Гази для відновлення зруйнованої території, перебудови системи освіти та підтримання порядку. Через 7-10 років альянс дозволить мешканцям Гази проголосувати за входження до складу об'єднаної палестинської адміністрації, яка керуватиме як Газою, так і окупованим Ізраїлем Західним берегом річки Йордан. План передбачає, що ізраїльські військові можуть продовжувати діяти в Газі.

Однак, ультраправі члени коаліції Нетаньягу, ймовірно, відкинуть таку ідею, так само як і арабські країни, припускає видання.

Як зазначається, арабські чиновники та аналітики назвали план розподілу влади непрацездатним, оскільки він не створює чіткого шляху до утворення палестинської держави, що, за словами представників урядів ОАЕ та Саудівської Аравії, є обов'язковою умовою їхньої участі у післявоєнному облаштуванні.

Раніше уряд Саудівської Аравії заявив, що не нормалізує відносини з Ізраїлем, якщо ізраїльські високопосадовці не зроблять кроків у напрямку створення Палестинської держави.

Однак, за словами колишнього посла США в Ізраїлі Томаса Нідеса, ця пропозиція є важливою, оскільки вона розкриває «внутрішнє ізраїльське мислення».

До слова, глава ЦРУ Вільям Бернс таємно прибув до Каїру, щоб взяти участь у перемовинах щодо можливого перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом. Про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.

«Директор ЦРУ Вільям Бернс у п’ятницю прибув до столиці Єгипту, Каїру, для участі у зустрічах щодо конфлікту у Газі», - йдеться у матеріалі.

Єгипет разом і Катаром та США виступають головними посередниками у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАСом стосовно звільнення заручників та припинення вогню у Газі.