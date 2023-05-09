Розвідка США не зафіксувала активізації ядерних сил Росії – ЗМІ

У США попри ядерну риторику Кремля не виявили жодних ознак збільшення чи переміщення ядерного арсеналу Росії





Високопоставлені чиновники Пентагону та представники уряду США заявили, що розвідувальні служби не виявили жодних ознак збільшення чи переміщення ядерного арсеналу Росії, всупереч тому, що Кремль намагається використовувати ядерну риторику. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на джерела у Вашингтоні.

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«Ми не маємо жодних ознак зміни позиції стратегічних сил Росії та продовжуємо стежити за ситуацією. Ми не побачили нічого, що виправдовувало б зміну позиції наших власних стратегічних сил на цей момент», – заявив представник Ради національної безпеки США заявив CNN.

Російські лідери протягом останніх місяців неодноразово наголошували про перспективу ядерної війни. З кожною загрозою США та їхні союзники спостерігали за російськими ядерними силами на предмет ознак руху або підготовки до їхнього розгортання.

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Нещодавно колишній президент Росії Дмитро Медведєв наприкінці квітня заявив, що загроза ядерного конфлікту «зростає з кожним днем».

Раніше повідомлялося, що у Москві на параді до Дня перемоги, що відбувався на Красній площі, взяли участь лише три танки. Це були Т-34-85, випущені у 1950-х роках, які могли доставити з Лаосу.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав.