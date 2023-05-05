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«Вагнер» заявив, що покидає Бахмут. Кремль відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнер» заявив, що покидає Бахмут. Кремль відреагував
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин
фото: скрін із відео

Кремль вирішив залишити свою думку щодо ПВК «Вагнер» в секреті

Російська влада заявила, що бачила заяву власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина про те, що його бойовики збираються 10 травня залишити Бахмут, передавши позиції військам міноборони РФ. Про це журналістам заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков сказав, що не коментуватиме цю заяву, бо це питання стосується «спецоперації».

«Я не можу його коментувати, тому що це стосується ходу «спеціальної військової операції», – заявив він.

Нагадаємо, куратор приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.

Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

Нагадаємо, що нещодавно Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії. В інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову він заявив, що написав листа Шойгу та вказав: якщо в строк до 28 квітня не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», то ПВК залишить позиції в Бахмуті і оголить фронт. Що, на думку Пригожина, напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ може призвести до катастрофічних наслідків для Росії. Проте минув тиждень – і можливий відхід «вагнерівців» перенісся вже на 10 травня, що показує, що шантажу Пригожина не слід вірити. 

Зазначимо, що на переконання Пригожина, український контрнаступ може розпочатися до 15 травня

Читайте також: Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони – ISW
Теги: війна Дмитро Пєсков росія ПВК Вагнера

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