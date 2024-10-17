Зеленський підписав закон про реформу митниці
Закон набуде чинності 1 листопада
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Варто зазначити, що закон набуде чинності вже з початку наступного місяця.
Законопроєкт передбачає:
- перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
- прозорий конкурс на голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
- політична незалежність голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
- переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;
- половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
- підвищення зарплат на рівні закону.
Нагадаємо, 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.
До слова, посли G7 привітали схвалення Верховною Радою закону щодо реформування митної служби.
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