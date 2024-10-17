Зеленський підписав закон про реформу митниці

Законопроєкт передбачає перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами

Закон набуде чинності 1 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Варто зазначити, що закон набуде чинності вже з початку наступного місяця.

Законопроєкт передбачає:

перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;

прозорий конкурс на голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;

політична незалежність голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;

переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;

половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;

підвищення зарплат на рівні закону.

Зеленський підписав закон про реформування скріншот

Пункти, які передбачає закон про перезавантаження митниці фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нагадаємо, 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

До слова, посли G7 привітали схвалення Верховною Радою закону щодо реформування митної служби.