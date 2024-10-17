Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про реформу митниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закон про реформу митниці
Законопроєкт передбачає перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами
фото з відкритих джерел

Закон набуде чинності 1 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Варто зазначити, що закон набуде чинності вже з початку наступного місяця.

Законопроєкт передбачає:

  • перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
  • прозорий конкурс на голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
  • політична незалежність голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
  • переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;
  • половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
  • підвищення зарплат на рівні закону.
Зеленський підписав закон про реформування
Зеленський підписав закон про реформування
скріншот
Пункти, які передбачає закон про перезавантаження митниці
Пункти, які передбачає закон про перезавантаження митниці
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нагадаємо, 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

До слова, посли G7 привітали схвалення Верховною Радою закону щодо реформування митної служби.

Теги: митниця Володимир Зеленський президент закон Державна митна служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 жовтня Володимир Зеленський представив план перемоги України
План перемоги. Нардеп розповів, чим Рада може допомогти Зеленському
Сьогодні, 11:50
Релігійне питання в Україні стоїть гостро, через російську агресію
Чому громади перестали переходити з УПЦ МП до ПЦУ і чи змінить це новий закон?
14 жовтня, 14:37
Білий дім занепокоєний фактом можливого спілкуванням Трампа та Путіна
Білий дім занепокоєний тим фактом, що Трамп, ймовірно, спілкується з Путіним
10 жовтня, 01:20
Зеленський та Рютте обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби українських підрозділів
Візит генсека НАТО до України, справу нардепа Клочка скеровано до суду. Головне за 3 жовтня
3 жовтня, 21:07
Зеленський повідомив, що завершив нараду за підсумками візиту в США
Зеленський провів Ставку: які ключові питання обговорили
30 вересня, 19:57
Президент України розповів про перемовини із США
Зеленський натякнув про дозвіл США на удари по території РФ
29 вересня, 00:19
Трамп погодився на зустріч
Трамп зустрінеться із Зеленським сьогодні
27 вересня, 01:27
Зеленський представить новий план миру
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
20 вересня, 14:10
З українських портів вийшли більш ніж 2,5 тис. суден до портів Азії, Африки, Європи та Америки
Зеленський розповів, скільки вантажів вдалося експортувати за рік морським коридором
18 вересня, 17:16

Політика

Зеленський підписав закон про реформу митниці
Зеленський підписав закон про реформу митниці
Зеленський прибув на саміт ЄС (відео)
Зеленський прибув на саміт ЄС (відео)
План перемоги. Нардеп розповів, чим Рада може допомогти Зеленському
План перемоги. Нардеп розповів, чим Рада може допомогти Зеленському
Голова НАЗК анонсував затвердження змін до Антикорупційної програми
Голова НАЗК анонсував затвердження змін до Антикорупційної програми
Зеленський летить у Брюссель: названо ключові цілі візиту
Зеленський летить у Брюссель: названо ключові цілі візиту
План перемоги. Опозиція пояснила, що їй не сподобалося
План перемоги. Опозиція пояснила, що їй не сподобалося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
28K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
17K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
12K
У ЄС рекордно подорожчав важливий продукт харчування

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua