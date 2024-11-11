Процес підготовки російської ядерної ракети Р-30 «Булава»: з'явилися супутникові знімки

Ракета Р-30 «Булава» є частиною «ядерної тріади» РФ

З’явилось супутникове зображення, на якому зафіксовано процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 «Булава». Про це повідомляє Defense Express.

Ракета Р-30 «Булава» є частиною «ядерної тріади» РФ і базується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 «Борей».

Defense Express зазначає, що час і місце, що відображені на знімку, наразі точно невідомі. Ймовірно, транспортно-пусковий контейнер із ракетою Р-30 «Булава» (сірого кольору) розташований у нижньому лівому куті знімка, також видно кілька машин із різним призначенням.

Видання пише, що росіяни навіть не намагаються маскувати процес підготовки ракети морського базування, який, вірогідно, передбачає подальше завантаження на атомний підводний крейсер проєкту 955.

Нагадаємо, що раніше у Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Подія сталася 20 або 21 вересня.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році Сполучені Штати Америки попередили Росію – у разі використання ядерної зброї проти України, Вашингтон вступить у війну. Росії також було детально описано можливий удар по її військових силах. Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус.