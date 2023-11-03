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«Хартія» Нацгвардії отримала партію пікапів від «Метінвесту»

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Хартія» Нацгвардії отримала партію пікапів від «Метінвесту»
«Зараз військові просять вже не пікапи, а вантажівки, адже вони потужніші, і потрібні для перевезення особового складу речей, амуніції та зброї»
фото: «Метінвест»

Нацгвардійці отримали від металургійного холдингу Ахметова пікапів на 3 млн грн

Військова частина «Хартія» Нацгвардії отримала 5 потужних пікапів «Навара», які будуть використовуватися на передовій для збиття дронів та наступальних дій. Загальна вартість авто – 3 мільйони гривень, їх передала бійцям компанія «Метінвест» в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт». 

Бійці кажуть: пікапи перефарбують на зиму, обшиють броньованими пластинами, та будуть використовувати для наступу та боротьби з ворожими дронами. 

«На даний час всі задоволені. Машини трохи домодифікуються – ті, що будуть перевозити особовий склад, будуть обшиватися кумулятивною бронею, а ті, що будуть використовуватися для збиття ворожих дронів – обладнаються зброєю. І будемо, так би мовити, вносити свій вклад у звільнення нашої держави від загарбників», – каже Начальник секції логістики штабу 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія».

У «Метінвесті» кажуть: зараз військові просять вже не пікапи, а вантажівки, адже вони потужніші, і потрібні для перевезення особового складу речей, амуніції та зброї. 

Пікапи перефарбують на зиму, обшиють броньованими пластинами, та будуть використовувати для наступу та боротьби з ворожими дронами.
Пікапи перефарбують на зиму, обшиють броньованими пластинами, та будуть використовувати для наступу та боротьби з ворожими дронами.
фото: «Метінвест»

«Загальна кількість автомобілів, які ми передали збройним силам і спецпідрозділам – вже більше п'ятиста. Зараз вже є певна насиченість пікапами, тому військові просять повнопривідні вантажівки. Ми отримуємо такі запити дуже часто, тож починаємо шукати та привозити вантажівки», – розповів керівник Проектного офісу компанії «Метінвест» Олександр Водовіз.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення «Метінвест» Ахметова спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках «Сталевого Фронту». За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.

Також компанія розпочала виробництво протимінних тралів для військової техніки ЗСУ: вони встановлюються на танки і використовуються для розмінування території, та убезпечення життя бійців.

Теги: пікапи військові машини вантажівки

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