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16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята і привітання

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята і привітання
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

У 2026 році українському радіомовленню виповнюється 102 роки

16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Дату обрали на честь першого радіоефіру в Харкові, який відбувся 1924 року. 

Щороку 16 листопада професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та телекомунікаційної галузі. До них належать журналісти, редактори, ведучі, оператори, звукорежисери, інженери, фахівці мобільного та інтернет-зв'язку. Їхня робота забезпечує поширення інформації, доступ до новин та комунікацію між людьми. Про історію свята розповідає «Главком».

Історія Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку

Дата свята пов'язана з історичною подією, яка відбулася 16 листопада 1924 року в Харкові. Тоді о 19:00 в ефір вийшла перша радіопередача Українського радіо.

Перші слова, які почули слухачі, були: «Алло, алло, алло! Говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків!». Саме з цього ефіру розпочалася історія українського радіомовлення.

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята і привітання фото 1
фото: Cуспільне

Спочатку радіо працювало у двох кімнатах колишнього партійного клубу в Харкові. Одна була призначена для дикторської, інша – для апаратної, де перебували технічні працівники. Упродовж перших десяти років Українське радіо мовило з Харкова. У 1934 році, після перенесення столиці УРСР, радіостанція переїхала до Києва.

Згодом радіомовлення розширювалося: в ефірі з'являлися новини, літературні та музичні програми, трансляції театральних вистав. Українське радіо продовжувало працювати навіть під час Другої світової війни, змінюючи місця мовлення через воєнні обставини.

Коли започаткували професійне свято

День працівників радіо, телебачення та зв'язку офіційно встановили у 1994 році. Відповідний указ №667/94 президент Леонід Кучма підписав 11 листопада.

Документ передбачав щорічне відзначення професійного свята 16 листопада. Рішення ухвалили на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв'язку України.

Спочатку ця дата була пов'язана передусім із працівниками радіомовлення, однак згодом до святкування долучилися телевізійники, представники інтернет-медіа та фахівці телекомунікаційної сфери.

Значення професії під час війни

Після початку повномасштабного російського вторгнення робота журналістів, телевізійників, радійників та фахівців зв'язку набула особливого значення.

Медіа забезпечують громадян оперативною інформацією про події в Україні та світі, повідомляють про повітряні тривоги, наслідки російських атак і рішення влади. Водночас стабільна робота телекомунікаційної інфраструктури дає змогу українцям підтримувати зв'язок із рідними, користуватися державними сервісами та отримувати важливі повідомлення.

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята і привітання фото 2
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Робота представників цих професій нерідко пов'язана з ризиком для життя. Журналісти працюють на місцях обстрілів, а технічні фахівці відновлюють пошкоджені мережі та обладнання після російських атак.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку – нагода відзначити внесок усіх, хто забезпечує українців інформацією та допомагає країні залишатися на зв'язку.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку

***

Зі святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення та зв’язку України! Бажаємо вам професійних успіхів, натхнення, кохання, гарного настрою та позитивних емоцій. Дякуємо за вашу нелегку, але вкрай важливу роботу!

***

Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку і від душі бажаю завжди бути на хвилі успіху, жити тільки з хорошими новинами і працювати під веселу музику. Нехай улюблене радіо кожен день дарує позитив і усмішку, бажаю ловити частоти щастя і удачі в житті.

***

З професійним святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення або зв'язку України. Нехай сигнали завжди йдуть добре, радіослухачі радіють почутим пісням, а розмови між людьми приносять їм тільки позитивні емоції. Вітаємо і бажаємо бути щасливими на роботі кожен день.

***

З радіо і на ТБ голос рідний
Знов лунає в оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть!

***

Голубий екран –
Як вікно у світ.
Ви за ним усі,
Та поміж людьми,
Знають добре вас.
Ближче від рідні
Багатьом із нас,
Завжди на порі,
Завжди в добрий час.

***

З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у яскравих листівках

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Теги: телебачення радіо свято ЗМІ

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