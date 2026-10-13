Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2026: традиції та молитва

Свята 14 жовтня в церковному календарі – День пам'яті преподобної Параскеви Сербської та мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія

14 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобної Параскеви Сербської – аскетки і помічниці стражденних, яка вважається заступницею жінок і сімей, – а також священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія. У народі цей день здавна пов'язаний із «жіночим» відпочинком, добродійністю та прикметами початку справжньої осені.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської

Преподобна Параскева народилася в XI столітті у Сербії, у знатній родині. Змалку вона виявляла особливу схильність до молитви та аскези – зокрема, роздавала своє вбрання бідним, а сама вдягалася скромно. Зрозумівши, що мирське життя не для неї, Параскева відмовилася від шлюбу і вирушила в паломництво до Константинополя, Єрусалима та на Йордан, де прийняла чернечий постриг.

Більшу частину життя вона провела у пустелі Йорданській, молячись і постячи. Перед смертю Параскева повернулася до Сербії, де й упокоїлася. Її мощі згодом опинилися у Тирново (Болгарія), а пізніше – у Яссах (Румунія), де зберігаються й донині. Церква шанує її як заступницю жінок, охоронницю сімейного миру, помічницю під час хвороб – особливо очних – і покровительку вагітних.

Священномученики Назарій, Гервасій, Протасій та Келсій

Цього ж дня Церква вшановує священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія, які постраждали за Христа під час гонінь на християн у Римській імперії. Назарій був сином римлянина та юдейки-християнки; навернений із дитинства, він проповідував у різних провінціях – від Галлії до Ліґурії. Разом із малолітніми братами Гервасієм і Протасієм та юнаком Келсієм він прийняв мученицьку смерть. Їхні мощі, виявлені в Медіолані (Мілані) у IV столітті, поклав у новозбудовану базиліку сам святитель Амвросій Медіоланський.

Молитви дня

До преподобної Параскеви Сербської звертаються з молитвами про зцілення від хвороб – особливо очних і душевних, – про мир у родині та допомогу у вихованні дітей.

О, преподобна мати Параскево! Почуй нас, що молимося тобі, і визволи нас від усякого зла, від підступів ворожих і від бід раптових. Моли Всемилостивого Бога за мир у наших оселях, за здоров'я тілесне та душевне. Будь нашою заступницею перед Господом, випроси для нас прощення гріхів наших та настав на шлях спасіння, щоб ми разом із тобою прославляли Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народній традиції 14 жовтня вважалося «жіночим» днем: жінки намагалися присвятити його молитві та духовному відпочинку, відкладаючи важку хатню роботу. Традиційно варили пшеничну кашу з маслом, якою пригощали близьких і обов'язково ділилися з бідними та подорожніми. Головна традиція дня – не відмовляти тому, хто просить про допомогу: преподобна Параскева прославилася своїм аскетизмом і допомогою нужденним.

Народні прикмети на 14 жовтня:

Якщо 14 жовтня вітряно – зима буде холодною.

Якщо до цього дня журавлі вже відлетіли – зима прийде рано.

Якщо на небі багато хмар – осінь буде затяжною.

Якщо цього дня сиро та похмуро – чекайте на теплу і затяжну зиму.

Наші пращури вважали, що в цей день не можна сваритися, а особливо з близькими, щоб не накликати на себе біди.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 14 жовтня жінкам не рекомендується прати, прасувати, шити, в'язати та робити прибирання. Не варто копати землю і турбувати її – земля вже «засинає». Небажано вирушати в далеку дорогу. Суворо забороняється сваритися, лихословити та заздрити іншим – цей день вимагає душевного спокою і добросердя.