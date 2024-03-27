У Будапешті пройшов протест проти Орбана після повідомлень про корупцію в уряді

В Угорщині спалахнув скандал через публікацію аудіо про корупцію в уряді Орбана

Увечері 26 березня в Будапешті тисячі людей вийшли на протест після того, як в медіа був оприлюднений аудіозапис про можливе приховання корупції в уряді прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це пише Reuters.

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Протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністра країни. Вони пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи «У відставку, у відставку». Багато з них несли факели.

🇭🇺 Big demonstrations have just started in Budapest, Hungary demanding the removal of Viktor Orban from power in this European country pic.twitter.com/ajTbI2qKpL Будь ласка, читайте текст після реклами March 26, 2024

Перед людьми виступив Петер Мадяр – колишній політичний інсайдер та колишній чоловік ексміністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги, який і опублікував аудіозапис.

Свій виступ Мадяр розпочав із заклику зберігати мир і не піддаватися можливим провокаціям. За його словами, подія була не політичною акцією, а демонстрацією, що «досить» терпіти педофільські скандали, корупцію та, на його думку, ручне управління спецслужбами.

Перед протестувальниками виступив Петер Мадяр фото: Telex

«Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами, щоб сказати владі, що з нас досить», – сказав Мадяр.

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Тисячі людей вийшла на протест у Будапешті фото: Telex

Він також підтвердив наміри створити власну партію, аби кинути виклик Орбану на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту в червні.

Reuters зазначає, що звинувачення в корупції з’явилися в політично чутливий для Орбана час – напередодні виборів до Європейського парламенту в червні, та після скандалу з помилуванням засудженого за педофілію, через який у лютому пішла у відставку колишня президентка Каталін Новак та колишня міністерка юстиції Юдіт Варга.

Зазначимо, вранці 26 березня колишній інсайдер угорського уряду Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис, на якому, за його словами, можна почути голос Юдіт Варги, колишньої міністерки юстиції Угорщини та його колишньої дружини, яка розповідає про те, як інші урядовці домоглися видалення доказів з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

Мадяр передав запис до прокуратури в Будапешті й закликав до протесту ввечері, щоб «вимагати, щоб цю справу розслідували незалежно, об’єктивно і без політичного втручання».

Прокурори заявили, що проаналізують запис, але додали, що їм потрібно зібрати додаткові докази. Водночас Варга звинуватила Мадяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що вона зробила ці заяви під тиском.

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Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав російського диктатора Володимира Путіна з «офіційною перемогою на президентських виборах», проявивши бажання посилити співпрацю з Росією.

До слова, президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку. Причина– скандал на тлі помилування засудженого за покривання сексуального насильства над дітьми.