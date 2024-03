У Будапешті пройшов протест проти Орбана після повідомлень про корупцію в уряді

Увечері 26 березня в Будапешті тисячі людей вийшли на протест після того, як в медіа був оприлюднений аудіозапис про можливе приховання корупції в уряді прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це пише Reuters.

Протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністра країни. Вони пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи «У відставку, у відставку». Багато з них несли факели.

🇭🇺 Big demonstrations have just started in Budapest, Hungary demanding the removal of Viktor Orban from power in this European country pic.twitter.com/ajTbI2qKpL