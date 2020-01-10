У всіх рідних загиблих в авіакастрофі літака МАУ зібрали зразки ДНК



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В даний час вивчаються частини тіл людей, загиблих в катастрофі

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що у всіх рідних загиблих катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зібрали зразки ДНК для ідентифікації тіл жертв.

Про це він сказав під час брифінгу, який транслювався на facebook-сторінці президента України.

«Ми дуже оперативно змогли зібрати зразки всіх ДНК, включаючи тих людей, що знаходилися і в Тегерані, і навіть тієї людини, яка була на тимчасово окупованій території», — сказав він.

Очільник відомства запевнив, що «вся необхідна робота ведеться».

«Вона складна (робота — ред.), і ми поважаємо те, що роблять наші колеги», — зазначив Пристайко.

За його словами, зараз вивчаються частини тіл людей, загиблих в катастрофі.

«Вони зараз в лікарнях. Ми аналізуємо хімікати, які є на тілах. Ми скоро прийдемо до висновків, але не можемо оголосити їх зараз», - зазначив міністр.

Він зазначив, що українська сторона вела переговори з прем'єрами Канади і Британії

«Ми говорили з Трюдо, з Борисом Джонсоном, ми збираємо їх заяви і повинні обробити цю інформацію. У нас так багато різних версій, що могло статися з літаком. Але ми поки не почали розшифровувати чорних ящиків. А це найважливіший шматок інформації», - додав глава МЗС.

Зазначимо, що Іран збирається залучити Росію до розшифровки чорних скриньок з українського літака.

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.