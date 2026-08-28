РФ завдала удару по складах Vivat. Участь видавництва у «Книжковій країні» під питанням

На згорілому складі перебувала значна кількість книжкових новинок та видань українських авторів, які готували до участі у майбутньому фестивалі «Книжкова країна»

Унаслідок російської атаки на Київщину вщент згорів склад видавництва Vivat, розташований у Святопетрівському на території об'єкта «Нової пошти». Усі книжки, що перебували на локації, знищено вогнем, а пожежу продовжують гасити рятувальники. Про це повідомила генеральна директорка та співвласниця видавництва Юлія Орлова та пресслужба Vivat, інформує «Главком».

«В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли. Тому сьогодні склад в Києві, де зберігалися і книжки Vivat, згорів. Звісно, ми займалися релокацією і тим, щоб наші книжки були не в одному місці, тому частину книжок все ж встигли перевезти у Львів і довантажити наші книгарні», – зазначила Орлова.

Окрім власного складу видавництва, вогонь знищив книжки Vivat, які зберігалися на потужностях партнерів — книжкових сервісів Readeat та Bookua. Наразі масштаб втрат продовжують підраховувати.

Найбільшим ударом втрата складу стала через те, що саме там зберігався основний тираж новинок та книжок українських авторів, підготовлених спеціально до фестивалю «Книжкова країна», який має відбутися з 17 по 20 вересня на території ВДНГ у Києві. Відновити та передрукувати знищені тиражі за два тижні, що залишилися до заходу, фізично неможливо, тому участь Vivat у фестивалі опинилася під великим питанням.

Попри масштабні збитки, у видавництві наголосили, що продовжують працювати: фірмові книгарні мережі відкриті у звичайному режимі, а електронні та аудіокнижки залишаються доступними.

Нагадаємо, російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина.

До слова, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.