Шахраї розсилають фейкові листи від імені податкової: як не потрапити на гачок

Податкова не надсилає вимоги про сплату боргів через сторонні посилання в електронній пошті

У листах шахраї використовують логотипи та візуальний стиль, схожий на символіку податкової служби

Шахраї розсилають електронні листи, які маскуються під офіційні повідомлення від імені податкової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації.

У таких листах йдеться про нібито податковий борг та термінову необхідність його сплати.

«Отримувачам пропонують перейти за посиланням для уточнення інформації або закриття заборгованості. Щоб ввести в оману, у листах шахраї використовують логотипи та візуальний стиль, схожий на символіку податкової служби. Важливо! Податкова не надсилає вимоги про сплату боргів через сторонні посилання в електронній пошті», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посилання в таких листах ведуть на фішингові сайти або шкідливі ресурси. Перехід за ними може призвести до:

викрадення персональних даних;

втрати доступу до акаунтів;

зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

Як захиститися:

не відкривайте листи від невідомих відправників;

не переходьте за підозрілими посиланнями;

не завантажуйте вкладень з таких повідомлень;

перевіряйте інформацію лише через офіційні ресурси державних установ.

До слова, начальник Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Іван Іщенко заявив, що нині найбільш проблемною категорією злочинів є шахрайство. «Усі сидять у телефонах, у комп'ютерах, в інтернеті, щось купують, кудись хочуть зайти, шукають роботу або хочуть купити щось дешевше або їм блокують рахунки. Кожного дня змінюються шахрайські схеми», – зазначив він.