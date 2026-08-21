Шахраї розсилають фейкові листи від імені податкової: як не потрапити на гачок
У листах шахраї використовують логотипи та візуальний стиль, схожий на символіку податкової служби
Шахраї розсилають електронні листи, які маскуються під офіційні повідомлення від імені податкової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації.
У таких листах йдеться про нібито податковий борг та термінову необхідність його сплати.
«Отримувачам пропонують перейти за посиланням для уточнення інформації або закриття заборгованості. Щоб ввести в оману, у листах шахраї використовують логотипи та візуальний стиль, схожий на символіку податкової служби. Важливо! Податкова не надсилає вимоги про сплату боргів через сторонні посилання в електронній пошті», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що посилання в таких листах ведуть на фішингові сайти або шкідливі ресурси. Перехід за ними може призвести до:
- викрадення персональних даних;
- втрати доступу до акаунтів;
- зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.
Як захиститися:
- не відкривайте листи від невідомих відправників;
- не переходьте за підозрілими посиланнями;
- не завантажуйте вкладень з таких повідомлень;
- перевіряйте інформацію лише через офіційні ресурси державних установ.
До слова, начальник Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Іван Іщенко заявив, що нині найбільш проблемною категорією злочинів є шахрайство. «Усі сидять у телефонах, у комп'ютерах, в інтернеті, щось купують, кудись хочуть зайти, шукають роботу або хочуть купити щось дешевше або їм блокують рахунки. Кожного дня змінюються шахрайські схеми», – зазначив він.
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