Родина українців втекла із США до Румунії: що стало причиною

Тепер Олег та Юля живуть у Трансільванії й знову розбираються з побутом, роботою та планами на майбутнє

Нині програму, завдяки якій українці могли приїжджати до США, призупинено

Два роки тому Олег та Юля з Кілії, що на Одещині, приїхали до США майже без нічого. За цей час вони встигли пожити в Іллінойсі та Флориді, оселитися у великому будинку, відкрити власну справу, залучити тисячі підписників до свого блогу про американську мрію і народити дитину. Однак налагоджене життя довелося покинути. Нині родина живе у румунському місті Брашов. Чому сім'я поїхала зі США, хоча вже встигла там облаштуватися, – Олег та Юля розповіли у інтерв'ю Наталі Велесевич. Про це повідомляє «Главком».

До Америки подружжя вирушило після початку повномасштабної війни. Рішення приймали поспіхом. Олег згадує, що фактично за тиждень сім'я зважилася на переїзд. Допомогти їм зі в'їздом погодився чоловік, із яким Олег познайомився через інтернет. Раніше вони ніколи не зустрічалися. Спочатку родина приїхала до Іллінойсу. У маленькому містечку Олегу складно було знайти роботу, але допоміг випадок.

«В один момент мені дзвонить людина і каже: «Привіт, I am Браян, ваш підписник. Ви такі класні. Я бачу, у вас там не дуже йде в цьому Ілінойсі. Не хочете до мене у Флориду переїхати? Мої діти виросли, в мене великий будинок, половину віддам вам», – розповів Олег.

І подружжя зважилося на переїзд. Із маленькою дитиною та речами проїхали близько 18 годин та оселилися у запропонованому будинку. Тут у результаті прожили десять місяців.

Паралельно Олег шукав роботу. Спочатку працював кур'єром, потім почав займатися миттям та фарбуванням будинків. Поступово це переросло у власну справу. Одне замовлення він досі згадує. Разом із Юлею за один день вони пофарбували конюшню й отримали $1500. Так родина поступово почала заробляти більше і вже могла самостійно оплачувати своє життя.

Сім'я звикала до Флориди. Там вони вже не просто перечікували війну – будували плани. Вирішили народити ще одну дитину. А потім почалися проблеми з документами.

Програма, завдяки якій українці могли приїжджати до США, була призупинена. Для Олега це стало особливо відчутно, адже без чинного дозволу на роботу він не міг нормально продовжувати власний бізнес.

Подружжя намагалося розібратися, що робити далі. Консультувалися з адвокатами, розглядали можливість залишитися легально. Але жоден із варіантів не давав їм тієї впевненості, яка була потрібна сім'ї з двома дітьми. Тому вони вирішили виїхати, а не чекати, поки ситуація з документами стане ще складнішою.

Першою після США була Португалія. Але там сім'я пробула недовго – життя виявилося занадто дорогим. Тоді за порадою куми вони вирішили спробувати Румунію. Так опинилися у Брашові. Зараз їхній побут зовсім не схожий на той, який залишився у Флориді. Там був великий будинок площею близько 170 квадратних метрів і дві машини. Тут – квартира приблизно на 40 квадратів.

Проте Олег не говорить про це як про трагедію. Він каже, що після всього пережитого вже не хоче будь-що прив'язувати своє життя до одного місця.

За два роки у США родина встигла побачити різні сторони американського життя. Були люди, які без вагань допомагали незнайомим українцям. Був власний бізнес і можливість добре заробляти. Були й урагани, дорога медицина без страховки та постійна необхідність стежити за своїм міграційним статусом. А головним уроком стали документи. Можна знайти будинок, роботу, клієнтів, друзів і навіть відчути, що ти нарешті облаштувався. Але якщо закінчується законна можливість залишатися в країні, усе це вже не вирішує головної проблеми.

Тепер Олег та Юля живуть у Трансільванії й знову розбираються з побутом, роботою та планами на майбутнє. Чи залишаться вони в Румунії надовго – самі поки не знають.

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