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Російський дрон влучив у «Епіцентр» в Одесі (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російський дрон влучив у «Епіцентр» в Одесі (відео)
Росія вдарила дронами по Одесі
скриншот

Над районом влучання здійнявся густий стовп диму

В Одесі місцеві повідомляють про ймовірне влучання в торговельний центр «Епіцентр».  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали .

Офіційної інформації про наслідки удару наразі немає. У мережі також поширюють відео з місця події. На кадрах видно великий стовп густого диму, який здіймається над будівлями. Його помітно зі значної відстані. 

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Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 13:28. Після цього Повітряні сили ЗСУ попередили про групи БпЛА, які рухалися з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське.

Близько 14:20 в обласному центрі прогримів новий вибух.

Момент прямого влучання по «Епіцентру» потрапив на відео.

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Нагадаємо, російські війська неодноразово атакували торговельні центри «Епіцентр» в інших містах України. 12 серпня росіяни завдали удару по «Епіцентру» в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, будівля зазнала значних руйнувань. Крім того, 26 липня внаслідок російської атаки було зруйновано єдиний «Епіцентр» у Кривому Розі. Торговельний центр зазнав критичних пошкоджень. Ще раніше, 20 липня, російські війська атакували «Епіцентр» у Сумах. 

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Теги: пожежа Одеса війна бізнес Одещина

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