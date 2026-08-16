Російський дрон влучив у «Епіцентр» в Одесі (відео)

Над районом влучання здійнявся густий стовп диму

В Одесі місцеві повідомляють про ймовірне влучання в торговельний центр «Епіцентр». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали .

Офіційної інформації про наслідки удару наразі немає. У мережі також поширюють відео з місця події. На кадрах видно великий стовп густого диму, який здіймається над будівлями. Його помітно зі значної відстані.

Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 13:28. Після цього Повітряні сили ЗСУ попередили про групи БпЛА, які рухалися з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське.

Близько 14:20 в обласному центрі прогримів новий вибух.

Момент прямого влучання по «Епіцентру» потрапив на відео.

Нагадаємо, російські війська неодноразово атакували торговельні центри «Епіцентр» в інших містах України. 12 серпня росіяни завдали удару по «Епіцентру» в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, будівля зазнала значних руйнувань. Крім того, 26 липня внаслідок російської атаки було зруйновано єдиний «Епіцентр» у Кривому Розі. Торговельний центр зазнав критичних пошкоджень. Ще раніше, 20 липня, російські війська атакували «Епіцентр» у Сумах.