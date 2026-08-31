Жумаділов завершив роботу на чолі Агенції оборонних закупівель

Міноборони пообіцяло призначити нового керівника Агенції найближчим часом

Арсен Жумаділов 31 серпня завершив роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель. Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою, повідомило Міністерство оборони України, пише «Главком».

У відомстві зазначили, що протягом трьох років під керівництвом Жумаділова Агенція оборонних закупівель забезпечувала потреби Сил оборони.

«Вдячні Арсену Жумаділову за роботу. Рішення щодо призначення нового керівника Агенції буде ухвалене в найкоротші терміни», – повідомило Міноборони.

У міністерстві наголосили, що стале забезпечення Сил оборони залишається одним із найбільших пріоритетів відомства.

Нагадаємо, ще 20 серпня Жумаділов повідомив, що достроково розірвав контракт та залишить посаду керівника Агенції оборонних закупівель. Тоді він написав заяву про звільнення, однак продовжив виконувати обов'язки до 31 серпня.

За словами Жумаділова, за рік фінансовий ресурс Агенції на озброєння та військову техніку зріс майже втричі – із 633,3 млрд грн у 2025 році до 1,717 трлн грн у 2026-му. Обсяг міжнародного фінансування за цей період збільшився у 16 разів.

Збільшення фінансування дозволило наростити постачання озброєння. Лише за перше півріччя 2026 року військо отримало понад 2,47 млн FPV-дронів та понад 121 тис. мультироторних безпілотників – більше, ніж за весь 2025 рік.

Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель на початку 2025 року. З 1 лютого на нього було покладено тимчасове виконання обов'язків керівника після рішення не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, а з березня 2025 року він офіційно очолював Агенцію.