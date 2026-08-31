Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Жумаділов завершив роботу на чолі Агенції оборонних закупівель

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Жумаділов завершив роботу на чолі Агенції оборонних закупівель
Міноборони оголосило про завершення роботи Жумаділова в АОЗ
фото: Міноборони України

Міноборони пообіцяло призначити нового керівника Агенції найближчим часом

Арсен Жумаділов 31 серпня завершив роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель. Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою, повідомило Міністерство оборони України, пише «Главком».

У відомстві зазначили, що протягом трьох років під керівництвом Жумаділова Агенція оборонних закупівель забезпечувала потреби Сил оборони.

«Вдячні Арсену Жумаділову за роботу. Рішення щодо призначення нового керівника Агенції буде ухвалене в найкоротші терміни», – повідомило Міноборони.

У міністерстві наголосили, що стале забезпечення Сил оборони залишається одним із найбільших пріоритетів відомства.

Нагадаємо, ще 20 серпня Жумаділов повідомив, що достроково розірвав контракт та залишить посаду керівника Агенції оборонних закупівель. Тоді він написав заяву про звільнення, однак продовжив виконувати обов'язки до 31 серпня.

За словами Жумаділова, за рік фінансовий ресурс Агенції на озброєння та військову техніку зріс майже втричі – із 633,3 млрд грн у 2025 році до 1,717 трлн грн у 2026-му. Обсяг міжнародного фінансування за цей період збільшився у 16 разів.

Збільшення фінансування дозволило наростити постачання озброєння. Лише за перше півріччя 2026 року військо отримало понад 2,47 млн FPV-дронів та понад 121 тис. мультироторних безпілотників – більше, ніж за весь 2025 рік.

Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель на початку 2025 року. З 1 лютого на нього було покладено тимчасове виконання обов'язків керівника після рішення не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, а з березня 2025 року він офіційно очолював Агенцію.

Читайте також:

Теги: Міноборони кадрові зміни звільнення Арсен Жумаділов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погрози РФ щодо зими обернулися хвилею дотепних відповідей
Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами
14 серпня, 18:12
FP-9 здатна нести 800 кг вибухівки на відстань до 855 км – у зоні ураження опиниться й Москва
Fire Point майже завершила розробку двох балістичних ракет – Politico
15 серпня, 06:05
«Рассвет» дасть змогу Росії керувати дронами далеко за межами власної території
Аналог Starlink від Росії загрожує не лише Україні – Politico
17 серпня, 04:05
Загарбники, які чинили активний опір, були повністю знищені
ССО взяли в полон 30 окупантів та звільнили населений пункт на Донеччині (відео)
17 серпня, 17:23
У «Резерв+» залишиться доступним раніше оновлений військово-обліковий документ
«Армія+» та частина сервісів «Резерв+» тимчасово не працюватимуть
22 серпня, 12:25
Зеленський підписа указ про звільнення посла в Катарі
Зеленський звільнив з посади посла України в Катарі
26 серпня, 00:47
Михайло Федоров розповів про розроблений план змін до процесу мобілізації в Україні
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
7 серпня, 02:06
Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив про падіння невідомого безпілотника на території країни
У Болгарії поблизу стратегічного газопроводу вибухнув невідомий безпілотник
8 серпня, 16:58
Кабінет міністрів погодив звільнення та призначення посадовців
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
20 серпня, 10:15

Події в Україні

Жумаділов завершив роботу на чолі Агенції оборонних закупівель
Жумаділов завершив роботу на чолі Агенції оборонних закупівель
Синоптики назвали день, коли в Україну прийде осіннє похолодання
Синоптики назвали день, коли в Україну прийде осіннє похолодання
Український боєць розповів, як вирвався з полону та помстився окупантам за вбитого побратима
Український боєць розповів, як вирвався з полону та помстився окупантам за вбитого побратима
Президент призначив нового суддю Вищого антикорупційного суду
Президент призначив нового суддю Вищого антикорупційного суду
Зеленський увів у дію план стійкості регіонів: Україна готується до важкої зими
Зеленський увів у дію план стійкості регіонів: Україна готується до важкої зими
РФ змінила тактику ударів по Києву: Повітряні сили розповіли про нову загрозу
РФ змінила тактику ударів по Києву: Повітряні сили розповіли про нову загрозу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
89K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
85K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
68K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
54K
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua