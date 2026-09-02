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Військові витрати Росії різко зросли: темпи перевищили плани Кремля – економіст

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Військові витрати Росії різко зросли: темпи перевищили плани Кремля – економіст
Зростання військових витрат відбувається на тлі погіршення стану російських державних фінансів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Яніс Клюге: Москва не змогла стабілізувати видатки на війну

У першому півріччі 2026 року військові витрати Росії зросли на 30% – до 10,7 трлн рублів. За збереження таких темпів до кінця року вони можуть перевищити 9% ВВП країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel та оцінку німецького економіста Яніса Клюге.

Витрати перевищили очікування Кремля

За даними Der Spiegel, у січні–червні Росія витратила на військові потреби 10,7 трлн рублів, що становить близько €107 млрд. На кінець першого півріччя ця сума відповідала 4,7% прогнозованого ВВП Росії за 2026 рік.

Розрахунки ґрунтуються на даних Russian Budget Monitor – проєкту берлінського Фонду науки і політики (SWP), який веде Яніс Клюге. Моніторинг використовує офіційні дані російського Мінфіну та дає змогу окремо відстежувати військові видатки.

Російська влада на 2026 рік планувала зупинити зростання військових витрат. Міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявляв про намір стабілізувати їх або навіть скоротити.

Клюге назвав цю мету дуже амбітною. За його оцінкою, досягти її було б складно навіть у разі припинення вогню. Економіст також зазначив, що масштаби фактичного зростання видатків стали несподіваними.

Витрати можуть сягнути понад 9% ВВП

Якщо Росія збереже у другому півріччі темпи витрат, зафіксовані з січня до червня, за підсумками 2026 року військові видатки можуть перевищити 9% ВВП. Такий показник стане новим рекордом у пострадянській історії Росії.

Раніше Москва закладала у бюджет зниження частки військових витрат. За даними «Главкома», у бюджеті на 2026 рік планувалося скоротити її з 7,8% ВВП у 2025 році до 6,2% ВВП. 

Фактичні витрати пішли в іншому напрямку. За оцінкою Клюге, у першому кварталі Росія витратила на війну 5,9 трлн рублів – майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

«Війна розвивається для Путіна в неправильному напрямку», – сказав Клюге, коментуючи ситуацію.

Бюджет РФ уже переглядають

Зростання військових витрат відбувається на тлі перегляду російських бюджетних прогнозів. У липні «Главком» повідомляв із посиланням на Reuters, що прогноз федеральних видатків Росії на 2026 рік збільшили з 44,07 трлн до 45,11 трлн рублів. Дефіцит бюджету за перше півріччя становив 5,73 трлн рублів, або 2,5% ВВП. 

Раніше російська влада закладала у бюджет на 2026 рік 12,9 трлн рублів за статтею «національна оборона». Водночас оцінки Клюге свідчили, що фактичні військові витрати можуть виявитися на 4–5 трлн рублів вищими за початковий план. 

Нагадаємо, на тлі зростання військових витрат економіка Росії демонструє дедалі слабшу динаміку. За перші п’ять місяців 2026 року її зростання становило лише 0,2%. 

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Теги: росія Москва Андрій Білоус влада військові путін війна бюджет міністр економіка Андрій Білоусов

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