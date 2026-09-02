Німеччина випробувала свою першу балістичну ракету

Берлін ще не ухвалив рішення про закупівлю зброї, здатної уражати цілі на відстані до 430 км

Збройні сили Німеччини у ніч проти 2 вересня успішно випробували балістичну ракету Lora у північній частині Атлантичного океану. У разі її закупівлі вона може стати першою балістичною ракетою на озброєнні Бундесверу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Ракету Lora виробляє ізраїльська державна оборонна компанія Israel Aerospace Industries. Її максимальна дальність польоту становить до 430 км.

Наразі Німеччина ще не ухвалила остаточного рішення про закупівлю цих ракет. Водночас успішне випробування може стати одним із кроків до появи у Бундесверу власного балістичного озброєння.

Інспектор Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак назвав тестовий запуск успішним. «З точки зору захисту Німеччини та наших союзників це випробування знаменує собою новий розділ у галузі стримування та боєздатності у військово-морській сфері», – заявив він.

За даними ізраїльських ЗМІ, підготовку до випробування Lora в Атлантичному океані тримали в таємниці. Водночас приблизно за півтора місяця до запуску в районі проведення тесту обмежили рух літаків та суден.

Випробування відбулося за кілька годин після того, як міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав Росію відповідальною за спробу диверсії з начиненим вибухівкою дроном в аеропорту Лейпцига.

Того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль анонсував заходи у відповідь на російську диверсійну діяльність. Серед них – закриття генерального консульства РФ у Бонні.

Наразі на озброєнні Бундесверу перебувають близько 600 німецько-шведських крилатих ракет Taurus, дальність польоту яких перевищує 500 км. Німеччина також працює над модернізованою версією Taurus, виробництво якої планують розпочати у 2029 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Європі виникла критична нестача ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot. За даними Associated Press, європейські сили США наразі не мають достатньої кількості перехоплювачів для протидії тривалій балістичній атаці.