Одна помилка Путіна може запустити війну з НАТО: застереження західних розвідок

Західні розвідки вважають, що Москва може й надалі діяти в «сірій зоні», використовуючи диверсії та кібератаки проти європейських країн

Кремль підозрюють у причетності до низки таємних атак на території держав Альянсу

Західні розвідки застерігають, що диверсійна кампанія Росії в Європі може призвести до небезпечного прорахунку Кремля, який мимоволі спровокує пряме протистояння з НАТО. За оцінками західних посадовців, Володимир Путін наразі не прагне відкритої війни з Альянсом, однак дедалі активніше використовує гібридні операції проти країн НАТО. Як інформує «Главком», про це пише британське видання The Telegraph.

Західні чиновники вважають, що Кремль має значний «апетит» до проведення операцій, які залишаються нижче порогу відкритого військового конфлікту. Йдеться, зокрема, про диверсії, кібератаки та інші приховані операції.

Один із західних посадовців наголосив, що прагнення Росії проводити такі операції проти країн НАТО є очевидним.

«Президент Путін категорично прагне уникнути прямої конфронтації з НАТО. Однак в усьому цьому існує ризик неправильного розрахунку», – зазначив він.

За даними The Telegraph, Кремль підозрюють у причетності до низки таємних атак на території держав Альянсу. Серед об’єктів, які ставали цілями диверсантів, називають склад у Великій Британії, оборонне підприємство в Естонії та польську залізницю.

Росія погрожує Британії

Кремль дедалі більше дратує використання Україною британських безпілотників і ракет для ударів по військових та енергетичних об’єктах на території Росії.

Після передачі Україні креслень для виробництва ракет Storm Shadow Москва почала погрожувати ударами по британських оборонних підприємствах.

У четвер речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Велика Британія нібито зіткнеться з «катастрофічними наслідками» через підтримку України.

«Ми неодноразово попереджали, що будь-які британські військові об’єкти та техніка в Україні та за її межами можуть стати ціллю у відповідь на українські удари по російській території із застосуванням британського озброєння», – сказала вона.

Водночас західні посадовці вважають подібні заяви типовою частиною російської риторики, покликаної залякати союзників України та змусити їх скоротити військову підтримку Києва.

Ризик ескалації з НАТО

Водночас західні чиновники наголошують, що попри небажання Кремля вступати у відкритий конфлікт із НАТО ризик небезпечної ескалації залишається.

«Нам дійсно потрібно залишатися пильними, зокрема щодо цих гібридних загроз», – заявив один із посадовців.

Він також нагадав, що Росію вже звинувачували у вбивствах людей на британській території, що, на думку західних представників, демонструє реальність загрози.

Західні розвідки вважають, що Москва може й надалі діяти в «сірій зоні», використовуючи диверсії та кібератаки проти європейських країн. Однак чим масштабнішою стає така кампанія, тим вищим є ризик, що одна з операцій вийде з-під контролю і через неправильний розрахунок переросте у пряме протистояння Росії з НАТО.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що взагалі не стурбований можливістю нападу Росії на країни НАТО.

Тим часом занепокоєння в Європі щодо можливого випробування Росією готовності НАТО до колективної оборони зростає. В останні тижні російські безпілотники порушували повітряний простір країн Альянсу, зокрема Румунії та Польщі. На тлі цього європейські лідери побоюються, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО реагувати на обмежену військову провокацію або інцидент проти однієї з держав Альянсу.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 серпня вирушив із раптовим візитом до Росії, де має провести переговори з президентом РФ.