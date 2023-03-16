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КНДР запустила балістичну ракету перед самітом Японії та Південної Кореї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
КНДР запустила балістичну ракету перед самітом Японії та Південної Кореї
Випущена ракета схожа на новітню міжконтинентальну балістичну ракету КНДР Hwasong-17
фото ілюстративне

Запуск був виявлений із району Сунан у Пхеньяні о 07:10 ранку за місцевим часом

За кілька годин до початку переговорів між лідерами Південної Кореї та Японії щодо невирішених двосторонніх питань і регіональної безпеки, Північна Корея запустила балістичну ракету великої дальності в бік Східного моря (Японського моря). Про це повідомляє Yonhap.

В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї зазначили, що запуск був виявлений із району Сунан у Пхеньяні о 07:10 ранку за місцевим часом, ракета пролетіла приблизно 1 000 кілометрів, перш ніж впасти в море.

За слова співрозмовників, ця ракета схожа на новітню міжконтинентальну балістичну ракету КНДР Hwasong-17.

У листопаді минулого року режим Кім Чен Ина вже запускав таку ракету. Відомо, що радіус дальності цієї міжконтинентальної балістичної ракети становить понад 13 000 км, що достатньо, аби дістатися континентальної території США.

Зазначається, що пізніше сьогодні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда планують провести саміт у Токіо, на якому, як очікується, ракетні та ядерні загрози Північної Кореї будуть головним питанням у порядку денному.

Нагадаємо, Північна Корея у неділю, 12 березня, запустила ракету невстановленого типу з підводного човна неподалік міста Сінпо. 

Теги: міністр саміт Північна Корея президент ракета Південна Корея

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