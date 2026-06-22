Окупанти завдали рекордної кількості ударів по Запорізькій області

За добу російська армія атакувала 42 населені пункти, застосувавши авіацію, артилерію та понад шість сотень безпілотників

Російські війська протягом минулої доби завдали 899 ударів по території Запорізької області. Внаслідок масованих атак загинули троє людей, ще десятеро отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Під вогнем окупантів опинилися 42 населені пункти регіону. Найбільше постраждали Запоріжжя, а також громади Запорізького та Пологівського районів.

Протягом доби російська армія завдала 16 авіаційних ударів по Комишувасі, Таврійському, Зірниці, Оріхову, Новоселівці, Копанях, Червоній Криниці, Новопавлівці, Любицькому, Омельнику та Широкому.

Крім того, окупанти застосували 626 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Під атаками опинилися Запоріжжя, Кушугум, Комишуваха, Біленьке, Лисогірка, Зеленопілля, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Білогір’я, Чарівне та десятки інших населених пунктів області.

Ще 257 артилерійських ударів російські війська завдали по прифронтових громадах регіону. Обстрілів зазнали Степногірськ, Приморське, Павлівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Мала Токмачка, Добропілля, Рибне та інші населені пункти.

Унаслідок ворожих атак загинули троє людей. Ще десятеро мешканців області дістали поранення різного ступеня тяжкості. На місцях обстрілів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Інформація про масштаби руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.

Як відомо, 21 червня російська терористична армія атакувала БпЛА автозаправку у Запоріжжі. За попередніми даними, одна людина дістала поранень.

Нагадаємо, 20 червня російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами. Попередньо, росіяни завдали дев’ятьох ударів. «В обласному центрі лунають вибухи. Дим, який бачать запоріжці – наслідки ворожої атаки», – написав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

До слова, 19 червня у Запоріжжі унаслідок обстрілу РФ травмовані 10 людей, серед них – співробітник поліції.