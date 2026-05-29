Безпілотники атакували Волгоград: ймовірно, під ударом НПЗ

Аліна Самойленко
Пожежа у Волгограді після атаки
фото: соціальні мережі
У Волгограді пролунало понад 20 вибухів

У ніч на 29 травня безпілотники атакували Волгоград у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+ та Exilenova+.

За повідомленнями очевидців у соцмережах, починаючи з 00:11 ночі в небі над Волгоградом, переважно в його центральній та південній частинах, було чутно понад 20 вибухів, від яких на вулицях масово спрацьовували автомобільні сигналізації. 

Губернатор Волгоградської області Андрей Бочаров підтвердив факт повітряної атаки. За його інформацією, внаслідок інциденту зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку. 

За попередньою інформацією у Волгограді уражено НПЗ, розгорілася пожежа.

Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка») – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії та головний виробник палива в Південному федеральному окрузі РФ. Підприємство потужністю понад 14 млн тонн нафти на рік виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас та різні види мастил.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

