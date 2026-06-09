Більше трьох років вважався зниклим безвісти. ЗСУ на фронті ліквідували титулованого борця

Рядовий Євген Дашипілов був ліквідований захисниками України 10 лютого 2023 року

Борець Євген Дашипілов був багаторазовим чемпіоном та призером міжнародних і республіканських турнірів

Сили оборони знищили російського окупанта Євгена Дашипілова. Про це повідомляє «Главком».

Євген Дашипілов народився 15 липня 1999 року в селі Гусине озеро (Бурятія, РФ).

У школі активно займався у секції вільної боротьби, був багаторазовим чемпіоном та призером міжнародних, республіканських, міжрайонних змагань.

Зокрема, у 2012 році Дашипілов став чемпіон міжнародного турніру з вільної боротьби пам'яті Дарми Жанаєва.

У 2013 році був призером відкритої першості Забайкальського краю.

У 2013 році став чемпіоном республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого до 100-річчя Лопсон Івахінова та до 90-річчя від дня утворення Тункінського району.

У липні 2022 року Дашипілов долучився до злочинної війни Росії проти України.

Рядовий Дашипілов Євген був ліквідований захисниками України 10 лютого 2023 року у селі Володимирівка Волноваського району Донецької області.

Більше трьох років вважався зниклим безвісти. Похорон ліквідованого окупанта відбувся 5 червня 2026 року.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.