182 бої за добу: лінія фронту станом на 16 червня 2026

Лінія фронту станом на 16 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 53 авіаційних удари із застосуванням 163 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6759 дронів-камікадзе та здійснив 2029 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 червня на фронті відбулося 182 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 48 окупантів та поранено 26. Знешкоджено один танк, одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, дев'ять одиниць автомобільної техніки та три пункти управління БпЛА. Знищено або подавлено 318 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник наступальних дій не проводив. Водночас окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіаційних бомб та здійснили 43 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили три атаки загарбників поблизу:

Гранова

Ізбицького

Зибиного

Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Українські воїни зупинили три спроби ворога просунутися вперед у бік Подолів та Борівської Андріївки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Наші захисники успішно відбили десять штурмових дій біля:

Зарічного

Андріївки

Дробишевого

Лиману

Діброви

в районі Озерного

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Противник дев'ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах:

Калеників

Закітного

у бік Кривої Луки, Миколаївки, Рай-Олександрівки

Усі атаки відбито.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано одну штурмову дію окупантів поблизу Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти здійснили 12 атак поблизу:

Плещіївки

Іванопілля

Іллінівки

у напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 38 атак, 37 із них відбито. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Родинського

Новоолександрівки

Шевченка

Котлиного

Удачного

у бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу

Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Противник двічі атакував у районі Вороного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Окупанти здійснили 24 атаки в районах:

Солодкого

Лугівського

Новоселівки

у бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного

23 штурми відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог активності не виявляв.

Нагадаємо, 15 червня на фронті відбулося 192 бойових зіткнення. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 22 атаки.



Нині триває 1574-й день повномасштабної війни в Україні.