Сили оборони знищили пункт накопичення росіян у Покровську (відео)

Місце ураження підтверджене об’єктивним контролем

Сили оборони України завдали авіаційного удару по пункту накопичення особового складу одного з підрозділів другої загальновійськової армії РФ, що розмістився в багатоповерховому будинку в Покровську Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Для накопичення противник використовує багатоповерхівки. Бетонні конструкції, система підвальних приміщень та внутрішні комунікації дозволяє ворогу скритно розміщувати особовий склад, маскувати засоби зв’язку та облаштовувати точки запуску БпЛА для нанесення ударів по Силах оборони», – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, ліквідовано близько 10 росіян. Частина особового складу противника була заблокована під завалами бетонних конструкцій.

Зазначається, що місце ураження підтверджене об’єктивним контролем

До слова, російська армія продовжує наступальні операції на кількох ділянках фронту, намагаючись прорвати українську оборону. Найбільша активність ворога наразі фіксується на прикордонні Сумської області та на ключових напрямках у Донецькій області.