Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони знищили пункт накопичення росіян у Покровську (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони знищили пункт накопичення росіян у Покровську (відео)
Ліквідовано близько 10 росіян
фото: скриншот з відео

Місце ураження підтверджене об’єктивним контролем

Сили оборони України завдали авіаційного удару по пункту накопичення особового складу одного з підрозділів другої загальновійськової армії РФ, що розмістився в багатоповерховому будинку в Покровську Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Для накопичення противник використовує багатоповерхівки. Бетонні конструкції, система підвальних приміщень та внутрішні комунікації дозволяє ворогу скритно розміщувати особовий склад, маскувати засоби зв’язку та облаштовувати точки запуску БпЛА для нанесення ударів по Силах оборони», – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, ліквідовано близько 10 росіян. Частина особового складу противника була заблокована під завалами бетонних конструкцій.

Зазначається, що місце ураження підтверджене об’єктивним контролем

До слова, російська армія продовжує наступальні операції на кількох ділянках фронту, намагаючись прорвати українську оборону. Найбільша активність ворога наразі фіксується на прикордонні Сумської області та на ключових напрямках у Донецькій області.

Читайте також:

Теги: Покровськ війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комісія зафіксувала систематичне завищення результатів бойових дій та неправдиві доповіді командування про захоплення населених пунктів
Брехня, мародерство і втечі з позицій. Z-канал опублікував компромат на командування РФ
17 червня, 11:33
Ситуація на фронті 12 червня
Лінія фронту станом на 12 червня 2026. Зведення Генштабу
12 червня, 22:29
Від початку повномасштабного російського вторгнення, лише за офіційними даними, Росія вбила щонайменше 707 українських дітей
Зеленський і перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія (фото)
4 червня, 17:08
Країна-бензоколонка шукає бензин
Країна-бензоколонка шукає бензин
2 червня, 08:18
Будівлю школи зруйновано
Окупанти вщент знищили школу на Чернігівщині: моторошні фото
29 травня, 10:38
Засідання Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ у Москві, 26 травня 2026 рік
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
26 травня, 15:33
Сирський зустрівся з головкомом Норвегії у бойових частинах на півдні
Головком армії Норвегії відвідав українських десантників та штурмовиків
25 травня, 10:56
Знищення ворожого дрону
Україна тестує дешеві ракети для збиття «шахедів» і готує їх масове виробництво
21 травня, 11:43
У Росії палає нафтопереробний завод
Сизранський НПЗ під ударом: чому цей завод є критично важливим для Росії (відео)
21 травня, 07:55

Події в Україні

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, візит президента Гондурасу. Головне за 19 червня 2026
Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, візит президента Гондурасу. Головне за 19 червня 2026
Сили оборони знищили пункт накопичення росіян у Покровську (відео)
Сили оборони знищили пункт накопичення росіян у Покровську (відео)
Удар по Запоріжжю: травмовано 10 людей, серед них – поліцейський (фото)
Удар по Запоріжжю: травмовано 10 людей, серед них – поліцейський (фото)
Дніпропетровщина: росіяни другу добу поспіль масовано атакували енергооб’єкти
Дніпропетровщина: росіяни другу добу поспіль масовано атакували енергооб’єкти
Ворог вдарив по Краматорську: загинули дві жінки
Ворог вдарив по Краматорську: загинули дві жінки
За підтримки «Української бронетехніки» цього літа на відпочинок вирушать 1413 дітей захисників України
За підтримки «Української бронетехніки» цього літа на відпочинок вирушать 1413 дітей захисників України

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua