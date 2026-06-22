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Росія атакувала Одещину: є загиблий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Одещину: є загиблий
Внаслідок атаки є постраждалі
фото з відкритих джерел

Під удар потрапило сільськогосподарське підприємство в Одеському районі 

Пізно ввечері, 21 червня, російська окупаційна армія атакувала Одеський район. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

За даними Кіпера, окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще троє постраждало. Інформація уточнюється.

Як відомо, вдень 19 червня, окупанти завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, вночі 10 червня ворог атакував ударними безпілотниками Приморський район Одеси: два житлових будинки дістали пошкодження. 

Внаслідок влучання дрона в одному з будинків повністю вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Пожежу оперативно загасили рятувальники ДСНС. Постраждала 46-річна мешканка – її госпіталізували, медики надають допомогу.

До слова, 7 червня дрони вдарили по житлових кварталах і храму в Одесі та Чорноморську – тоді дістав осколкові поранення 41-річний чоловік. 28 травня безпілотник влучив у приватний будинок на півдні Одещини.

Теги: Одещина ракета

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