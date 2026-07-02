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Під час обстрілу Києва сталася пожежа у будівлі Інституту біохімії ім. Палладіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час обстрілу Києва сталася пожежа у будівлі Інституту біохімії ім. Палладіна
Наслідки пожежі у приміщенні Інституту біохімії імені О. В. Палладіна
фото: Інститут біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України

В інституті повідомили, що морозильні камери, в яких зберігаються наукові матеріали, продовжують працювати

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня виникла пожежа у будівлі Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України. Про це повідомили на сторінці інституту у Facebook, інформує «Главком».

У науковій установі повідомили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Після ліквідації займання працівники планують розпочати прибирання та просушування приміщень.

«Постраждалих нема. Що не згоріло, те залито. Після обіду догасять і можна буде прибирати та сушити», – повідомили в Інституті біохімії.

В інституті також повідомили, що морозильні камери, в яких зберігаються наукові матеріали, продовжують працювати. Керівник установи перебуває на робочому місці та координує подальші дії. 

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

Російська атака зачепила об'єкт цивільної медицини столиці. Під ворожим ударом у Шевченківському районі опинилася підстанція екстреної медичної допомоги, де за уточненими офіційними даними поранення отримали шестеро працівник Внаслідок атаки постраждали троє парамедиків та троє водіїв-екстрених медичних техніків, стан яких лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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Теги: війна Україна Київ обстріл

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