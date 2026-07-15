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Україна змінила війну назавжди. Німецькі аналітики зробили несподіваний висновок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна змінила війну назавжди. Німецькі аналітики зробили несподіваний висновок
Після FPV-дронів на фронті з'явиться нова загроза
фото: Reuters

Експерти вважають, що повномасштабна війна вже започаткувала нову військову епоху

Повномасштабна війна Росії проти України докорінно змінила сучасне уявлення про ведення бойових дій і стала початком нової військової епохи. Такого висновку дійшли німецькі аналітики, які вважають, що наступним кроком розвитку безпілотних технологій стануть автономні рої дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ZEIT.

Нові тенденції

Експерти зазначають, що масштаби використання безпілотників в Україні перевершили навіть найсміливіші прогнози. Якщо ще кілька років тому йшлося про оснащення кожного військового власним дроном, то нині українська оборонна промисловість виробляє мільйони безпілотників щороку.

На думку аналітиків, головний урок війни полягає не лише у появі нової техніки, а й у тому, що масове застосування дронів повністю змінило тактику бойових дій.

За оцінками експертів, сучасне поле бою вже суттєво відрізняється від того, яким воно було ще кілька років тому. Безпілотники контролюють простір на десятки кілометрів, що значно ускладнює приховане перекидання великих підрозділів і проведення раптових наступальних операцій.

Окремо аналітики звернули увагу на українську операцію «Павутина», назвавши її прикладом принципово нового використання безпілотників. За їхніми словами, приховане доставлення дронів углиб території противника із подальшим ударом по військових аеродромах продемонструвало нові можливості сучасної війни.

На переконання експертів, сьогодні практично кожен український військовий має досвід роботи з безпілотниками або протидії їм. Саме тому арміям країн НАТО вже зараз необхідно масово навчати особовий склад роботі з дронами.

Подальший розвиток

Аналітики також наголошують, що війна в Україні стала першим конфліктом, де відео з FPV-дронів дозволяють спостерігати за бойовими діями майже в режимі реального часу. Крім того, безпілотники стали першою військовою технологією, яку масово створюють не лише великі оборонні підприємства, а й цивільні розробники.

Водночас експерти прогнозують, що наступним етапом розвитку стануть автономні рої дронів. На відміну від нинішніх масованих атак, такі системи зможуть самостійно взаємодіяти між собою, розподіляти завдання та діяти без постійного керування оператором.

На їхню думку, саме це стане одним із найбільших викликів для систем протиповітряної оборони. У майбутньому ППО доведеться автоматично визначати найбільш небезпечні цілі та ефективно розподіляти засоби ураження, інакше захист від масових атак стане надто дорогим.

Перспективи

Серед перспективних засобів боротьби з новою загрозою експерти називають дрони-перехоплювачі, лазерну зброю, мікрохвильові системи та технології перехоплення управління безпілотниками.

Водночас аналітики наголошують, що попри стрімкий розвиток дронів танки, авіація та інші традиційні види озброєння не втратять актуальності. За їхньою оцінкою, війна в Україні демонструє не повну заміну старих технологій, а формування нового способу їхнього застосування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська оборонна промисловість уже виробляє близько 10 млн безпілотників на рік, а в перспективі планує збільшити цей показник до 20 млн спільно з міжнародними партнерами.

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Теги: дрон війна Україна росія

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