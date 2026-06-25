Україна отримала перші кошти партнерів на відновлення транспорту

Гроші спрямують на ремонт автомобільної, залізничної, портової та аеропортової інфраструктури

Чотири країни-партнери погодили перші фінансові внески до спеціального фонду

На полях Конференції з відновлення України (URC-2026) у Гданську профільні міністерства України, Литви, Естонії та Швеції підписали декларацію про практичну підтримку Фонду підтримки транспорту України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

За словами Свириденко, одне з ключових завдань нової структури – відновлення пошкодженої інфраструктури та прискорення інтеграції країни до єдиної транспортної мережі Європейського Союзу.

«Фіналізували домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України», – повідомила премʼєр-міністерка.

Хто і скільки виділить

Декларацію уклали Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство закордонних справ Литви, Міністерство клімату Естонії та Міністерство сільських справ та інфраструктури Швеції. Партнери вже оголосили про готовність зробити перші внески:

Литва – близько 1 млн євро;

Швеція – близько 1 млн євро;

Норвегія – близько 1 млн євро;

Естонія – 100 тис. євро.

Ці кошти підуть на реалізацію пілотних проєктів, які визначатиме українська сторона.

Куди спрямують кошти

Акумульовані ресурси фонду використають для ремонту й утримання транспортних об'єктів, а також закупівлі спеціалізованої техніки та обладнання. Окрема увага – розвитку автомобільної, залізничної, портової, аеропортової та прикордонної інфраструктури, що має посилити експортні маршрути України.

Хто адмініструватиме фонд

Пріоритетні напрямки визначатиме та координуватиме українська сторона, тоді як безпосереднє адміністрування фонду, проведення закупівель і контроль за прозорим використанням коштів здійснюватиме литовське Центральне агентство з управління проєктами (ЦАУП). Раніше представники галузі вже закликали партнерів створити окремий міжнародний формат підтримки транспортної інфраструктури за аналогією з оборонним «Рамштайном».

Нагадаємо, у лютому 2026 року Литва, Швеція та Канада вже заснували міжнародний фонд підтримки транспорту України – тоді координацію діяльності структури доручили ЦАУП.

До слова, ще напередодні URC-2026 Свириденко повідомила, що особисто очолить українську делегацію на конференції у Гданську.