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Молдова отримала новий уряд: хто такий прем'єр Тофан

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Молдова отримала новий уряд: хто такий прем'єр Тофан
Депутати парламенту Молдови підтримали програму нового уряду Василя Тофана
фото: Parlamentul Republicii Moldova

Тофан: «Я не прошу карт-бланш – прошу проголосувати за чіткий курс»

Парламент Молдови 21 липня висловив вотум довіри новому уряду на чолі з прем'єр-міністром Василем Тофаном. За рішення проголосували 53 депутати від правлячої партії «Дія та солідарність» (PAS). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Тофану 45 років, і до призначення він не мав жодного політичного досвіду. Понад десять років бізнесмен пропрацював старшим партнером інвестиційної компанії Horizon Capital, має ступінь MBA Гарвардської школи бізнесу та дві магістерські дипломи з державного управління Роттердамського університету Еразма. Президентка Мая Санду висунула його кандидатуру 11 липня – невдовзі після несподіваної відставки попереднього прем'єра Александру Мунтяну, який пропрацював на посаді менш як рік.

Виступаючи перед депутатами, Тофан окреслив п'ять пріоритетів нового кабінету: економічний розвиток, використання процесу вступу до Європейського Союзу для модернізації країни, підвищення ефективності державного управління, зміцнення безпеки та поліпшення якості життя громадян. В економічній сфері прем'єр пообіцяв скоротити бюрократію для підприємців, оцифрувати державні послуги та залучати інвестиції, а в сільському господарстві – зробити ставку на іригацію й переробку продукції замість компенсації збитків аграріям.

Тофан також анонсував аудит державних установ і усунення дублювання функцій у чиновницькому апараті. «Я не прошу у вас карт-бланш. Я прошу проголосувати за програму з чітким курсом, вимірюваними показниками та конкретними термінами», – заявив прем'єр депутатам, додавши, що результати роботи уряду оцінюватимуть за обсягом залучених інвестицій, розвитком підприємств і зростанням експорту.

Головною зовнішньополітичною метою нового кабінету Тофан назвав завершення переговорів про вступ до ЄС і підписання угоди про приєднання до кінця 2028 року. Раніше в Брюсселі наголошували, що Україна і Молдова рухатимуться до ЄС окремо, оскільки кожна країна-кандидат виконує власний перелік реформ.

За вотум довіри проголосували виключно 53 депутати від PAS. Фракції соціалістів і комуністів голосували проти, а представники опозиційних партій та позафракційні нардепи утрималися.

Нагадаємо, 3 липня прем'єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку, пояснивши це неможливістю далі виконувати обов'язки відповідно до власних принципів. Він очолював уряд менше року й до цього понад 20 років жив в Україні.

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Теги: Європейський Союз бізнесмен Мая Санду Україна Молдова партії

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