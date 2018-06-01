В історії з Бабченком держава покористувалася суспільством - Безсмертний

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Роман Безсмертний

На думку політика, випадок із Бабченком – це «експлуатація інформації та знущання над суспільством»

Держава використала суспільство у спецоперації з імітацією вбивства Аркадія Бабченка. Це не останній факт роботи спецслужб подібним чином.

Про це заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний під час зустрічі зі студентами, організованої громадським рухом «Шоста влада».

Політик вважає, що в Україні «два колеса – суспільство та держава - обертаються в різні боки», і це породжує конфлікти та непорозуміння.

«Випадок із Бабченком – це експлуатація інформації та знущання над суспільством. Держава покористувалася суспільством, а воно ратує не за врятування життя, а на те, що у нас нікудишня держава», - сказав він.

На думку Безсмертного, сьогодні знання та істина просто замінені інформаційним потоком. При цьому об’єм інформації, який сьогодні «вивалюється на голови людей, перевищує всякі здібності людського мозку все це спожити».

Політик вважає, що інформація – це часто або тенденційно, або умисно підібрані кимось факти. Тому потрібно аналізувати, бо якщо хтось про щось сказав, це ще не означає, що подія насправді відбулася.

«Щодо ситуації з Бабченком, подивіться на сприйняття. Це не перший і не останній факт роботи спецслужб подібним способом. Суспільство, знаходячись в розриві з державою, дуже швидко сприймає і реагує на будь-які інформаційні потоки. Щоб спровокувати певну поведінку суспільства – кидаєте одну інформацію, другу, третю, уявляєте на який кошмар може все перетворитися?», - зазначив він.

Як відомо, про інсценоване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, організоване в ході спецоперації СБУ 29 травня в Києві, знали до 10 чоловік.

Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак та генпрокурор Юрій Луценко сьогодні ввечері провели зустріч з журналістами, які опинились у так званому розстрільному списку спецслужб РФ. Наразі відомо, що крім деяких українських журналістів на зустрічі також були присутні росіяни Євген Кисельов та Матвій Ганапольський.

Луценко заявив, що 47 потенційним жертвам зі «списку Бабченка» повідомили про небезпеку

Також сьогодні іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував.

Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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