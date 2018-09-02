В МЗС відповіли ВВС News: в Україні немає кризи, а є агресія з боку РФ



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Бойовики на Донбасі

ВВС охрестили Захарченка «лідером повстанців»

Британська телерадіокорпорація ВВС World в своєму повідомленні назвала вбитого ватажка терористичної «ДНР» Олександра Захарченка лідером «повстанців».

Йдеться про матеріал «Криза в Україні: масова явка на похорон донецького повстанця Захарченка» (Ukraine crisis: Mass turnout for funeral of Donetsk rebel Zakharchenko) за 2 вересня 2018 року.

Журналісти написали про похорон ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченко, назвавши його «лідером повстанців», які захопили «великі ділянки території» на Донбасі в результаті «повстання» у 2014 році.

У повідомленні, яке розміщене у розділі «Українська криза» (Ukraine crisis) зазначено, що 2 вересня «десятки тисяч людей зібралися, щоб вшанувати пам'ять лідера сепаратистів, підтримуваних Росією», назвавши вибух у кафе «Сепар», де загинув Захарченко, терактом.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца відреагувала на публікацію агентства.

«Шановна редакціє ВВС World, в Україні немає кризи. Існує агресія Росії проти України. Репортаж має грунтуватися на фактах», - написала Беца на своїй сторінці в Twitter.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Загибель ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка - це провокація, яка веде до підвищення напруженості в регіоні, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко загинув внаслідок підриву бомби, встановленій в освітлювальному приладі.

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої «ДНР» Олександра Захарченка.