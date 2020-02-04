Офіс генпрокурора продовжив строк досудового слідства у справі Шеремета



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Строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжено до квітня 2020 року

Прокурори хочуть провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема експерименти та допити

Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.

Про це «Громадському» повідомив прокурор у справі Шеремета Сергій Зузак.

Він пояснив, що ухвалювати рішення про направлення обвинувального акту в суд чи закриття провадження наразі рано. За його словами, потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема експерименти та допити.

Раніше слідчі просили продовжити строк досудового слідства до шести місяців, тобто до червня 2020 року. Натомість адвокати наголосили, що для усіх необхідних слідчих дій було 3,5 роки.

До слова, 3 лютого Печерський районний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на більш м’який.

Раніше суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня 2019 року суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.