В Україні до 29° тепла, на заході грози: погода на 10 вересня 2026

Вдень у столиці синоптики обіцяють 25–27° тепла

У четвер, 10 вересня, більшість регіонів України проведе теплий і сонячний день, проте на західні та суміжні області чекають грози з небезпечними поривами вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів переважно не прогнозується – лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер переважно південно-західний, 5–10 м/с, вдень у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15–20 м/с – достатньо, щоб ускладнити рух транспорту і роботу комунальних служб. Температура вночі 11–16°, у східних областях холодніше – лише 5–10°; вдень 24–29°, у західних областях 18–23°.

Пожежна небезпека

8–10 вересня у більшості північних, східних, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. З 9 вересня до цього переліку додалися Кіровоградська, Чернівецька та Дніпропетровська області. Синоптики застерігають від будь-яких джерел відкритого вогню в екосистемах.

У четвер, 10 вересня, у Києві хмарність мінлива – ясний ранок і день, хмари з'являться лише ввечері, опадів не прогнозується. Температура по Київській області вночі 11–16°, вдень 24–29°; у Києві вночі близько 15°, вдень комфортні 25–27°.

Нагадаємо, вчора антициклон забезпечив Україні сонячну й теплу погоду, проте Київ затягнув смог від пожеж через дії російського агресора. Сьогодні посилення вітру має поліпшити ситуацію зі смогом у столиці. Детальніше – у прогнозі на 7–13 вересня 2026 року.