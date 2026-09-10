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В Україні до 29° тепла, на заході грози: погода на 10 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні до 29° тепла, на заході грози: погода на 10 вересня 2026
На захід України чекають грози з небезпечними поривами вітру
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 25–27° тепла

У четвер, 10 вересня, більшість регіонів України проведе теплий і сонячний день, проте на західні та суміжні області чекають грози з небезпечними поривами вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів переважно не прогнозується – лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер переважно південно-західний, 5–10 м/с, вдень у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15–20 м/с – достатньо, щоб ускладнити рух транспорту і роботу комунальних служб. Температура вночі 11–16°, у східних областях холодніше – лише 5–10°; вдень 24–29°, у західних областях 18–23°.

В Україні до 29° тепла, на заході грози: погода на 10 вересня 2026 фото 1

Пожежна небезпека

8–10 вересня у більшості північних, східних, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. З 9 вересня до цього переліку додалися Кіровоградська, Чернівецька та Дніпропетровська області. Синоптики застерігають від будь-яких джерел відкритого вогню в екосистемах.

В Україні до 29° тепла, на заході грози: погода на 10 вересня 2026 фото 2

У четвер, 10 вересня, у Києві хмарність мінлива – ясний ранок і день, хмари з'являться лише ввечері, опадів не прогнозується. Температура по Київській області вночі 11–16°, вдень 24–29°; у Києві вночі близько 15°, вдень комфортні 25–27°.

Нагадаємо, вчора антициклон забезпечив Україні сонячну й теплу погоду, проте Київ затягнув смог від пожеж через дії російського агресора. Сьогодні посилення вітру має поліпшити ситуацію зі смогом у столиці. Детальніше – у прогнозі на 7–13 вересня 2026 року.

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Теги: Укргідрометцентр пожежна небезпека вітер гроза погода

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