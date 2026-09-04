Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 5-6 вересня

Виставки, концерти під відкритим небом та театральні вистави: як цікаво й корисно провести перші вихідні осені у столиці

Перші вихідні осені у Києві будуть багатими на яскраві події. Містяни та гості столиці зможуть відвідати виставку Ukraine WOW «Той день» на Центральному вокзалі, побачити квіткові інсталяції на Співочому полі, послухати Козака Сіромаху та подивитися сатиричну виставу «Величне століття. Веселе».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 5-6 вересня.

Зміст

Концерти

Ретро-дискотека «Ітс май лайф» у Feels Garden

Для тих, хто бажає відпочити під впізнавані ритми минулих десятиліть, відбудеться велика дискотека «Ітс май лайф». Організатори готують музичну програму, що охоплює одразу три епохи – головні танцювальні хіти 80-х, 90-х та 00-х років. У фокусі заходу – формат дружньої вечірки під відкритим небом із діджей-сетами, де класика світової та локальної поп-сцени стане головним приводом зібратися компанією й відволіктися від щоденної міської метушні.

Коли: 5 вересня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерти Probass ∆ Hardi та Козака Сіромахи в «Курені Концертні»

У музичному просторі «Курені Концертні» виступить Козак Сіромаха, а о 20:00 – PProbass ∆ Hardi.

Козак Сіромаха у своїх піснях поєднує традиційні козацькі мотиви із сучасним звучанням. В основі його творчості – популяризація української культури, історії та національної ідентичності через музику.

Авторів хіта «Доброго вечора, ми з України» Probass ∆ Hardi називають музичним проєктом, який винаходить нове звучання з глибоким меседжем всередині. Самі музиканти визначають свій стиль як Ukrobass – електроніка з українським кодом.

Коли: 6 вересня о 19:00.

Місце проведення: «Курені Концертні», вул. Паркова дорога, 4.

Виставки

Інтерактивна виставка Ukraine WOW «Той день»

Підняти прапор над куполом Верховної Ради, побувати у сесійній залі парламенту та кабінеті Президента України завдяки VR-окулярам, побачити над Києвом зоряне небо таким, яким воно було 24 серпня 1991 року, записати випуск новин у теле- та радіостудії, залишити свою мрію у хмарі мрій та багато іншого можна буде зробити з 24 серпня на інтерактивній виставці «Той день». Проєкт, створений командою Ukraine WOW до 35-річчя відновлення незалежності, відкривається на Центральному залізничному вокзалі у Києві.

Експозиція складається з трьох блоків. У залі «Вибір» відвідувачі можуть дізнатися про події, які розгорталися в 1991 році: від серпневого голосування за незалежність України у парламенті до грудневого голосування на всеукраїнському референдумі.

У другій залі – «Що нас визначає» – відвідувачам пропонують поміркувати про те, які риси об’єднують українців – сьогодні й століття тому.

Третя зала – «Мрія» – присвячена майбутньому. Команда The Ukrainians підготувала есеї про майбутнє України: своїми роздумами поділилися Кирило Буданов, Михайло Драпатий, Світлана Ройз, Павло Казарін, Володимир Єрмоленко, Євген Глібовицький, Олександра Матвійчук, Сергій Жадан, Мирослав Маринович.

Коли: до 4 жовтня.

Місце проведення: Київський центральний вокзал, виставкове приміщення на колії 14, Вокзальна площа, 1.

У Києві на Співочому полі відкрилася нова квіткова виставка «Муркотлива Україна». Головними героями експозиції стали квіткові інсталяції у вигляді українських котиків. Цього разу виставка поєднує квіти та образи пухнастих улюбленців. У композиціях можна побачити різних котиків – деякі з них можуть нагадати відвідувачам домашніх улюбленців або навіть самих себе.

За задумом авторів, «Муркотлива Україна» – це не лише історія про котів і квіти, а й своєрідний образ українців, які щодня працюють, мріють, допомагають одне одному, бережуть близьких та продовжують розвивати країну.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Співоче поле, вул. Івана Мазепи, 31.

Фотовиставка World Press Photo 2026 у Довженко-Центрі

Виставка результатів цьогорічного фотоконкурсу World Press Photo відкрита у Довженко-Центрі. В експозиції переможні роботи, відібрані незалежним журі. Це важливі зразки фотожурналістики та документальної фотографії минулого року з різних куточків світу.

«Це можливість для наших глядачів дізнатись актуальні історії з різних континентів та побачити якісні приклади фотожурналістики», – зазначають організатори.

Коли: до 27 вересня

Місце проведення: Національний центр Олександра Довженка, вул. Васильківська, 1.

Виставка «Лятошинський. Відображення»

Український Дім відкрив для широкої публіки виставку «Лятошинський. Відображення». Масштабний проєкт присвячено Борису Лятошинському – одному з найвизначніших українських композиторів ХХ століття та ключовій постаті в модернізації української академічної музики.

Це перша музична виставка Українського Дому, який раніше представляв проєкти, присвячені Аллі Горській та київським митцям-шістдесятникам, Марії Примаченко, мисткиням школи бойчукізму й іншим визначним постатям української культури ХХ століття.

«Лятошинський. Відображення» розповідає не лише про музику композитора, а й про історичну епоху, у якій він жив і працював. Експозиція простежує, як його творча біографія перепліталася з драматичними подіями ХХ століття, а особистий мистецький вибір – із долею української культури.

До експозиції увійшли архівні матеріали, рукописи, особисті речі композитора та предмети з його приватного кабінету-музею. Вперше їх представлено разом у такому масштабі.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Національний центр «Український Дім», вулиця Хрещатик, 2.

Виставка «З краси Японії»

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

живопис школи Нанґа з колекції музею;

ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;

предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;

холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні та літературні вечори

Концерт «Serenity | Сповідь струн і голосів» у Софійському соборі

Унікальний простір Софійського собору стане тлом для програми «Serenity| Сповідь струн і голосів», у якій поєднаються голосові партії Liatoshynskyi Capella Choir та тембр віолончелі.

Віолончель вважається інструментом, що за тембральним забарвленням найближчий до людського голосу. Саме ця спорідненість стала основою концепції вечора: звукові хвилі хору та струнних вибудувані як єдина тривала думка та медитація – від глибокої тиші до наростання динаміки й зворотного згасання.

Музична програма побудована на поєднанні хорового співу та струнних інструментів. У списку творів – хорова музика сучасних композиторів Ула Яйло, Джейкоба Нарверуда та Ерікса Ешенвалдса, а також цикл «Монологи віків» українського композитора Віктора Степурка. Хоровий блок доповнять сольні інструментальні виступи із творами Джованні Солліма та Ернеста Блоха.

Коли: 5 вересня, 18:00.

Місце проведення: Софіївський Собор, вул. Володимирська, 24.

Хіти Майкла Джексона на даху ЦУМу

Для тих, хто віддає перевагу вечорам із краєвидом на вечірнє місто та якісним інструментальним виконанням, на даху ЦУМу відбудеться концерт, присвячений творчості Майкла Джексона.

У програмі вечора – відомі композиції артиста в симфонічних та оркестрових аранжуваннях. Глядачі почують як драйвові треки на кшталт Billie Jean, Thriller, Bad та Smooth Criminal, так і ліричні хіти Earth Song та You Are Not Alone. Музичні номери лунатимуть у супроводі живого оркестру на відкритій терасі з панорамою на Хрещатик.

Коли: 5 вересня, 19:00.

Місце проведення: Дах ЦУМ, вул. Хрещатик, 38.

Театри

Вистава «Величне століття. Веселе»

Для тих, хто шукає на вікенд театральні враження без традиційних шаблонів, варто звернути увагу на сатиричну драму «Величне століття. Веселе». Це робота режисера Олексія Гладушевського за п'єсою Сергія Кулибишева, яка обіцяє глядачам гостру та провокаційну розмову про те, як важко люди прощаються з власними ілюзіями.

Події розгортаються у вигаданому селищі Веселе після Перемоги України. Життя громади видається ідеальним та передбачуваним, поки місцевий голова Толік не робить сенсаційний камінгаут. Особиста заява очільника селища запускає ланцюгову реакцію: спокійний світ «весельчан» тріщить по швах, а згаслі таємниці, привиди минулого та внутрішні страхи виходять назовні.

Організатори описують постановку як виставу-загадку у жанрі «правда або дія». Вона досліджує, чому дорослі дорослішають так болісно і чому суспільство тримається за зручні міфи навіть тоді, коли вони більше не працюють.

У ролях: Анастасія Бабій, Богдан Буйлук, Вероніка Верещака, Ірина Гришак, Роман Кучерявенко, Христя Люба, Роман Муленко, Артем Пльондер, Андрій Поліщук, Наташа Телли, Роб Фельдман.

П'єса підійде тим, хто цінує сучасний український театр, гострий гумор і не боїться поставити собі кілька незручних запитань після фінальних аплодисментів.

Коли: 5 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Опера «Флорія Тоска»

Для поціновувачів класичної музики гарною ідеєю для вікенду стане візит до Національної опери України на шедевр Джакомо Пуччіні – «Флорія Тоска». Ця постановка – спільний італійсько-український проєкт, створений на честь ювілею підписання Римських договорів та встановлення дипломатичних відносин між Україною та Італією.

Дія драматичної опери розгортається у Римі під час наполеонівських воєн. Колишній консул Римської республіки тікає з ув'язнення й знаходить прихисток у соборі, де працює художник Каварадоссі. Прагнучи врятувати втікача, митець опиняється у пастці підступного начальника поліції – барона Скарпіа.

Ключовою фігурою у цій протиборчій грі стає кохана художника, славетна співачка Флорія Тоска. Використовуючи її ревнощі та почуття, жорстокий шеф поліції намагається здобути прихильність жінки в обмін на життя її обранця. Стрімкий розвиток подій, сповнений кохання, зради та підступності, неухильно веде героїв до трагічного фіналу.

Коли: 6 вересня, 18:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Місто»

В основі постановки – культовий роман Валер'яна Підмогильного про підкорення столиці, який у сучасному переосмисленні отримав нову мову пластики, руху та тілесної виразності.

Головний герой – провінційний юнак Степан Радченко – прибуває до столиці з великими амбіціями та впевненістю у власних силах. Його шлях перетворюється на складну внутрішню трансформацію, де кожен крок змінює оточення, коло спілкування й саму суть героя. Велике місто постає повноправним учасником подій: воно випробовує, спокушає, винагороджує успіхом і водночас вимагає значних компромісів із власною совістю.

Жіночі образи – Надійка, Тамара, Зоська та Рита – у виставі постають не просто як супутниці Степана, а як різні обличчя самого міста: від ніжності й пристрасті до мінливості та байдужості. Це історія про ціну визнання та про те, як важко не втратити себе у гонитві за мегаполісом.

Коли: 6 вересня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.