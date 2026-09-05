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У Києві 5-6 вересня відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві 5-6 вересня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
фото: КМДА

Городину, фрукти та м’ясо кияни зможуть купити безпосередньо у виробників

Цими вихідними, 5 та 6 вересня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу, 5 вересня, ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю, 6 вересня, ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, у Києві відбулися перевірки сезонних продуктових ярмарків, за результатами яких на частину продавців склали адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі. Під час інспекції торговельних майданчиків, яку КП «Світоч» провело спільно з інспекцією з благоустрою Департаменту територіального контролю, фахівці виявили продавців, які ігнорували встановлені вимоги та зауваження організаторів.

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Теги: Київ продукти ярмарок

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