У Києві 5-6 вересня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Городину, фрукти та м’ясо кияни зможуть купити безпосередньо у виробників
Цими вихідними, 5 та 6 вересня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Зокрема, у суботу, 5 вересня, ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.
У неділю, 6 вересня, ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.
Нагадаємо, у Києві відбулися перевірки сезонних продуктових ярмарків, за результатами яких на частину продавців склали адміністративні протоколи за порушення правил торгівлі. Під час інспекції торговельних майданчиків, яку КП «Світоч» провело спільно з інспекцією з благоустрою Департаменту територіального контролю, фахівці виявили продавців, які ігнорували встановлені вимоги та зауваження організаторів.
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