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Спека на півдні і грози на півночі: погода в Україні на 9 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Спека на півдні і грози на півночі: погода в Україні на 9 червня 2026 року
Тиск і вологість зазнаватимуть коливань
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 22–24° тепла

У вівторок, 9 червня, в Україні хмарно з проясненнями, по більшій частині країни короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні мінлива хмарність. Вночі дощі очікуються у більшості північних, центральних та південних областей, вдень – по всій території, крім заходу, місцями з грозами. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 13–18°, у західних областях 10–15°; вдень 20–25°, на півдні та південному сході країни до 28°.

Синоптики пояснюють: 9–11 червня у більшості областей по-літньому нестійку погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску та волога тепла повітряна маса. Така синоптична ситуація сприятиме активному розвитку конвекції, особливо в денні години, що спричинятиме типові літні короткочасні дощі з дуже строкатим розподілом за територією та інтенсивністю. Тиск і вологість зазнаватимуть коливань.

Спека на півдні і грози на півночі: погода в Україні на 9 червня 2026 року фото 1

У вівторок, 9 червня, у Києві хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура у столиці 22–24°.

Нагадаємо, червень в Україні від початку місяця тримає українців на «гойдалці» між літньою теплою та весняними дощами з грозами. Атмосферні фронти один за одним приносять опади то на захід, то в центр, то на схід країни – тим часом у Європі справжня літня спека вже б'є температурні рекорди.

Якою буде погода найближчими днями, синоптики розповіли у прогнозі на 8–14 червня 2026 року: протягом тижня українців очікують дощі, грози та коливання температури, на півдні та сході – спека до 30–33°.

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Теги: дощ літо календар Укргідрометцентр спека вітер погода

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