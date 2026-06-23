Аномальна спека в Європі забрала життя щонайменше 18 людей

У Франції серед жертв двоє дітей, а синоптики фіксують температурні рекорди одразу в кількох країнах

Аномальна хвиля спеки, яка охопила значну частину Європи, вже призвела щонайменше до 18 смертей у Франції. Високі температури встановлюють нові рекорди, а влада низки країн запроваджує додаткові заходи безпеки через загрозу для здоров’я населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Франція стала епіцентром смертельної спеки

Найбільше жертв наразі зафіксовано у Франції. Серед загиблих – двоє дітей віком два та чотири роки, яких виявили непритомними в автомобілі біля будинку родини на південному сході країни. За даними прокуратури міста Карпантра, медики не змогли врятувати дітей.

Крім того, у регіоні Бордо протягом вихідних померли троє людей віком від 80 до 95 років. За інформацією місцевої влади, причиною смерті стали проблеми зі здоров’ям, спричинені аномально високою температурою повітря.

Ще 13 людей загинули у водоймах Франції впродовж неділі та понеділка. Рятувальники пов’язують це зі спробами громадян врятуватися від спеки.

«Купайтеся лише у місцях, де працюють рятувальники», – закликав представник французької служби цивільної безпеки Жером Буланже.

Тим часом у країні продовжують фіксувати температурні рекорди. У Бордо стовпчики термометрів піднялися до 41,9 градуса за Цельсієм, що стало новим максимумом для міста. У Пуатьє температура досягла 41,2 градуса, перевищивши рекорд, який тримався з 1947 року.

Рекордна спека охопила країни Європи

Складна ситуація спостерігається і в інших державах Європи. У Сан-Себастьяні на півночі Іспанії температура наблизилася до 40 градусів, що більш ніж удвічі перевищує середні показники для цього періоду року.

За словами представника іспанського метеорологічного агентства AEMET Рубена дель Кампо, у багатьох регіонах температура перевищує кліматичну норму на 5-10 градусів, а в окремих районах – більш ніж на 10 градусів.

В Італії влада оголосила найвищий рівень погодної небезпеки через спеку одразу у 12 містах. У Турині енергетичні компанії вже повідомляють про локальні перебої з електропостачанням через надмірне навантаження на мережі.

У Великій Британії синоптики також попереджають про можливі температурні рекорди. За прогнозами Метеорологічної служби країни, температура може перевищити 39 градусів, що стане абсолютним рекордом для червня.

Причини та наслідки аномальної погоди

Фахівці пояснюють нинішню хвилю спеки атмосферним явищем, відомим як «омега-блок». Воно виникає тоді, коли над певною територією надовго затримується маса гарячого повітря. За словами кліматологів, цього разу до Європи надходять розпечені повітряні потоки із Сахари.

Наслідки спеки відчувають не лише люди. У Бельгії природоохоронці повідомляють про масову загибель птахів. Через температуру на дахах будівель, яка іноді сягає 50-60 градусів, молоді ластівки, шпаки та серпокрильці вистрибують із гнізд, намагаючись врятуватися від перегріву.

Згідно з квітневим звітом Всесвітньої метеорологічної організації, Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше за середньосвітові темпи. Науковці пов’язують зростання кількості хвиль екстремальної спеки зі змінами клімату, які дедалі частіше призводять до температурних рекордів, посух, пожеж та інших небезпечних погодних явищ.

Нагадаємо, країни Західної Європи вже найближчими днями можуть зіткнутися з різким підвищенням температури повітря. В окремих регіонах Іспанії, Португалії та Франції стовпчики термометрів можуть піднятися до 45°C. Чи загрожує Україні така нестерпна спека, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.