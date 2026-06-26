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В Іспанії від спеки загинули понад 200 людей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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В Іспанії від спеки загинули понад 200 людей
Найбільше від спеки постраждали центральні та північні регіони Іспанії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

23 і 24 червня визнані найспекотнішими днями, зареєстрованими в Іспанії цього місяця щонайменше з 1950 року

Аномальна літня спека, що цьогоріч накрила Європу в другій половині червня, уже забрала життя щонайменше 212 осіб в Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Majorca Daily Bulletin.

Перша цьогорічна хвиля літньої спеки розпочалася в Іспанії минулої неділі. Найбільше постраждали центральні та північні регіони країни. Днем із найбільшим рівнем смертності стала середа, 24 червня, на яку припала майже половина всіх смертей – 96 випадків.

Водночас 23 і 24 червня визнали найспекотнішими днями, зареєстрованими в Іспанії цього місяця щонайменше з 1950 року.

Експерти попереджають, що хвилі спеки в Європі починаються дедалі раніше, і що раніше вони стартують, то більше впливають на рівень смертності. Спека особливо згубна для найбільш вразливих груп населення, оскільки посилює вже наявні захворювання.

Нагадаємо, середа, 24 червня, стала для Франції найспекотнішим днем за всю історію метеоспостережень – середньодобова температура по країні сягнула 30°C, перевищивши рекорд попереднього дня. У містечку Паллюо за 450 кілометрів від Парижа термометр показав 43,8°C. Влада оголосила червоний рівень небезпеки для 72 департаментів – з полудня четверга. На тлі аномальної спеки Франція зіткнулася з масштабними перебоями в електропостачанні.

Президент Еммануель Макрон скликав спеціальний міжурядовий кризовий штаб, залучено близько 250 тисяч рятувальників по всій країні. Компанія SNCF скасувала понад 70 потягів, а майже 850 шкіл зачинено.

Також повідомлялося, що Велика Британія тричі оновила червневий температурний рекорд протягом однієї доби – фінальна позначка зупинилася на 36,1°C у приморському місті Госпорт у графстві Гемпшир. Попередній рекорд – 35,6°C – протримався з 1976 року рівно 50 років. 

До слова, в Іспанії на ці дні прогнозували до 44°C у річкових долинах. Влада скасувала офіційний перегляд матчу ЧС-2026 на великому екрані в Мадриді. Ціни на електроенергію в Німеччині у пікові вечірні години сягнули 545 євро за мегават-годину – найвище з червня 2024 року.

Тим часом Рим уник спеки по-своєму: на місто несподівано впав великий град. Спека і хмари – не взаємовиключні явища: аномальне тепло подекуди саме провокує грози з градом.

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Теги: спека Іспанія літо

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