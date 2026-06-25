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Спека до 32° накриває Україну: погода на 25 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Спека до 32° накриває Україну: погода на 25 червня 2026 року
В Україні зростає температура, на південному заході 25 червня очікується до 32° тепла
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 26–28° тепла

У четвер, 25 червня, в Україні хмарність мінлива, опадів практично не прогнозується, натомість зростає температура. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні опадів не прогнозується, лише у північних, східних областях та Криму вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза. Хмарність мінлива. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 15–20°; вдень 24–29°, на південному заході країни до 32°.

Спека до 32° накриває Україну: погода на 25 червня 2026 року фото 1

У четвер, 25 червня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 15–20°, вдень 24–29°; у Києві вночі 18–20°, вдень 26–28°.

Нагадаємо, в Україну насувається аномальна спека: синоптики прогнозують, що після нещодавніх гроз погода кардинально зміниться, а температура у країні перевищить +30°.

На тлі зростання спеки медики нагадують, як пережити екстремальну температуру без шкоди для здоров'я.

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Теги: Укргідрометцентр спека вітер погода фронт прогноз погоди

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