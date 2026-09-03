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Окупанти готують сотні комплексів РЕБ для боротьби зі Starlink – Флеш

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти готують сотні комплексів РЕБ для боротьби зі Starlink – Флеш
«Флеш» також заявив, що Україна в майбутньому може застосовувати аналогічні технології
Фото: Генштаб ЗСУ

За допомогою цих систем хочуть захистити важливі об’єкти на тимчасово окупованих територіях від українських безпілотників

Російські окупанти почали виробляти додаткові комплекси радіоелектронної боротьби для протидії супутниковому зв’язку Starlink. Йдеться про підготовку ще кількох сотень таких систем.

Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним Флеш, повідомляє «Главком». 

За його інформацією, російські підприємства вже закуповують комплектуючі для виробництва 300-400 комплексів РЕБ, призначених для боротьби зі Starlink. Один такий комплекс, за оцінкою Бескрестнова, може охоплювати площу від 15 до 25 кв. км.

За словами експерта, росіяни намагаються за допомогою цих систем захистити важливі об’єкти на тимчасово окупованих територіях від українських безпілотників. 

Супутниковий зв’язок Starlink є важливим елементом української військової інфраструктури, зокрема для забезпечення зв’язку та роботи безпілотних систем. Російські війська вже використовували засоби РЕБ для спроб придушення сигналу Starlink.

За словами Бескрестнова, нинішнє збільшення виробництва свідчить про намір РФ масштабувати такі спроби. Російські комплекси можуть встановлювати як у глибокому тилу, так і поблизу лінії фронту.

Флеш також заявив, що Україна в майбутньому може застосовувати аналогічні технології проти російських супутникових систем.

Окупанти намагаються розширити можливості РЕБ і створити додаткові перешкоди для використання Starlink українськими військовими та безпілотниками. Водночас інформація про кількість систем ґрунтується на даних Бескрестнова і наразі невідомо, яку саме кількість комплексів зможе виробити Росія.

Варто нагадати, що російська супутникова система «Рассвет-3», яку Москва намагається розгорнути як аналог Starlink, зіткнулася з серйозними проблемами. За даними ISW, два супутники вже перебувають на траєкторії, яка може завершитися їхнім входженням в атмосферу.

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Теги: війна Starlink Сергій Бескрестнов

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