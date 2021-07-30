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    Пентагон вводить обов'язкову вакцинацію

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    Пентагон вводить обов'язкову вакцинацію - Пентагон вводить обов'язкову вакцинацію
    Пентагон вводить обов'язкову вакцинацію
    Фото: Reuters

    У США, аби вакцинувати якомога більше людей від коронавірусу, будуть надавати їм різні бонуси

    Оборонне відомство Сполучених Штатів ввело в дію вимогу про обов'язкову вакцинацію військовослужбовців і цивільного персоналу збройних сил США, повідомляє главу пресслужби Пентагону Джамал Браун.

    «Відповідно до поширеними президентом приписами всі військові і цивільний персонал міністерства повинні надати свій статус вакцинації. У разі неможливості або небажання робити це персонал буде зобов'язаний носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, проходити регулярне тестування і буде обмежений у здійсненні у відрядження», – заявив Браун.

    Раніше Google оголосила про обов'язкову вакцинацію всіх співробітників, що працюють в офісах.

    Крім того, директор Google і Alphabet Сундарараджан Пічаї додав, що режим віддаленої роботи за бажанням продовжується до 18 жовтня. Він підкреслив, що це продовження дасть компанії час на відновлення роботи.

    Раніше стало відомо, що у США, аби вакцинувати якомога більше людей від коронавірусу, будуть надавати їм різні бонуси. Влада йде на такі міри, адже попит на вакцинацію в Штатах різко знизився.

    Також у сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19.

    До слова, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

    Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

    Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус. Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.

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    Теги: США Google військові Пентагон вакцинація коронавірус
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    Пентагон вводить обов'язкову вакцинацію