В українських судах Путіна неможливо засудити – ексзаступник генпрокурора

Україна не має права притягувати до відповідальності високопосадовців Росії, оскільки вони наділені імунітетом

Заступник генерального прокурора України у 2019-2021 роках Гюндуз Мамедов вважає, що притягнути російського президента Володимира Путіна до кримінальної відповідальності в українських судах, не можливо. Про це експрокурор заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Ще у 2016 року, коли разом з командою прокурорів займалися розслідуваннями злочинів, пов’язаних з окупацією Росії Криму та порушенням прав людини, я говорив, що Україна не має права притягувати до відповідальності високопосадовців Росії, оскільки вони наділені імунітетом. Мова саме про притягнення в українській юрисдикції. Зокрема, у Путіна є персональний та функціональний імунітет», – пояснив Гюндуз Мамедов.

Колишній прокурор нагадав про міжнародний судовий прецедент, коли Бельгія хотіла притягнути до відповідальності міністра закордонних справ Конго. Однак суд ООН виніс рішення, що Бельгія не має права цього робити.

«У 2018 році Україна звернулася до міжнародного кримінального суду з проханням розглянути стосовно високопосадовців Росії факти системного порушення ними прав людини на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і в Криму», – нагадав Мамедов.

За словами колишнього заступника генерального прокурора, у діях керівництва Росії є ознаки воєнних злочинів та геноциду. Це стосується й керівництва Білорусі, територію якої Росія використовує у війні проти України.

Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.