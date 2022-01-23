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    В Україну прямує друга партія зброї від США (фото)

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    До України направляється друга партія летального озброєння від США - В Україну прямує друга партія зброї від США (фото)
    До України направляється друга партія летального озброєння від США
    фото: liveuamap.com

    В Україну вдруге летить борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння

    Нещодавно в Україну прибуло перше постачання летального озброєння від США. Сьогодні, 23 січня, до Києва знову вирушив літак із другою партією допомоги від Штатів, повідомляє РБК-Україна.

    В Україну вдруге летить борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння. Борт під номером 756CA вирушив з авіабази ВПС США, розташованої в Каліфорнії.

    Сервіс liveuamap оприлюднив фотографії завантаження літака озброєнням для Збройних сил України.

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    В Україну прямує друга партія зброї від США (фото)
    В Україну прямує друга партія зброї від США (фото)
    В Україну прямує друга партія зброї від США (фото)
    В Україну прямує друга партія зброї від США (фото)
    фото: liveuamap.com

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що США дозволили трьом країнам Балтії передати Україні протитанкові і зенітні комплекси «Джавелін» і «Стінгер». А Сполучені Штати відправлять п'ять вертольотів Мі-17.

    Як відомо, Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил.

    Також Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить понад £1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на підтримку України.

    Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

    Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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    Теги: США літак озброєння
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    В Україну прямує друга партія зброї від США (фото)