В Україну прямує друга партія зброї від США (фото)
В Україну вдруге летить борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння
Нещодавно в Україну прибуло перше постачання летального озброєння від США. Сьогодні, 23 січня, до Києва знову вирушив літак із другою партією допомоги від Штатів, повідомляє РБК-Україна.
В Україну вдруге летить борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння. Борт під номером 756CA вирушив з авіабази ВПС США, розташованої в Каліфорнії.
Сервіс liveuamap оприлюднив фотографії завантаження літака озброєнням для Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США дозволили трьом країнам Балтії передати Україні протитанкові і зенітні комплекси «Джавелін» і «Стінгер». А Сполучені Штати відправлять п'ять вертольотів Мі-17.
Як відомо, Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил.
Також Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить понад £1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на підтримку України.
Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.
Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».