В Україну прямує друга партія зброї від США (фото)

До України направляється друга партія летального озброєння від США

В Україну вдруге летить борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння

Нещодавно в Україну прибуло перше постачання летального озброєння від США. Сьогодні, 23 січня, до Києва знову вирушив літак із другою партією допомоги від Штатів, повідомляє РБК-Україна.

В Україну вдруге летить борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння. Борт під номером 756CA вирушив з авіабази ВПС США, розташованої в Каліфорнії.

Сервіс liveuamap оприлюднив фотографії завантаження літака озброєнням для Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США дозволили трьом країнам Балтії передати Україні протитанкові і зенітні комплекси «Джавелін» і «Стінгер». А Сполучені Штати відправлять п'ять вертольотів Мі-17.

Як відомо, Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить понад £1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на підтримку України.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

Читайте також: