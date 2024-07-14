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Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація в енергетиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація в енергетиці
Наразі децентралізація енергетики продовжується, заявив Шмигаль
фото з відкритих джерел

Уряд має програми підтримки, аби всі могли встановити додаткову генерацію

В Україні вже з 20-х чисел липня має покращитися ситуація в енергетиці. Наразі децентралізація енергетики продовжується. Про це повідомляє прем'єр-міністра України Денис Шмигаль.

Водночас Шмигаль зазначив, що уряд має програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Мова йде і про сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ.

«Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо», – резюмував очільник Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. 

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Теги: децентралізація Денис Шмигаль Міненерго кордон Укренерго евакуація поради

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