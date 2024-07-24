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До підвищення тарифу українці не платили за світло, а тільки за його передачу – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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До підвищення тарифу українці не платили за світло, а тільки за його передачу – експерт
Павлюк пояснив, що сама лише вартість передачі електроенергії в Україні складала десь загалом від 2,60 до 2,90 гривні в середньому
ілюстративне фото: Depositphotos

Тариф на світло раніше покривав тільки передачу електроенергії – експерт

До підвищення тарифу на електроенергію для населення його розмір покривав тільки вартість передачі електрики споживачам. Про це заявив виконавчий директор «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк. 

«У тарифі 2,64 гривні за кіловат, який існував до тепер, вартості за електроенергію, як такої, взагалі не було. Була лише вартість її передачі, і то оплачена не повністю. І те, що зараз трапилося, а саме підняття тарифу, означає, що населення нарешті почало сплачувати хоч щось за електроенергію», – сказав він.

Павлюк пояснив, що сама лише вартість передачі електроенергії в Україні складала десь загалом від 2,60 до 2,90 гривні в середньому. Загалом ціна на електроенергію поділяється на чотири складові: собівартість електроенергії, тариф на передачу, тариф на розподіл та тарифу на постачання. Павлюк також додав, що через систему дотації тарифу для населення постачальники електроенергії мають чималі збитки і за них має постійно доплачувати державне підприємство «Гарантований покупець».

«Виходить так, що постачальник універсальних послуг виходить на ринок, купує електроенергію за ціною від 4 до 8 гривень в різні моменти доби. А потім продає цю електроенергію за набагато нижчу ціну. Різницю, котру несе компанія в збиток, потім покриває ДП «Гарантований покупець» з прибутків, які йому перераховує Укренерго, Енергоатом тощо», – резюмує експерт.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці держава втратила можливість фінансувати попередній тариф на електроенергію для населення.

Теги: населення Укренерго дотації держава Енергоатом українці ринок

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