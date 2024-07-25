Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ перевірити главу «Укренерго» на корупцію

Покарання за інкримінованими статтями передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд зобов'язав детективів Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальне провадження проти голови правління державної компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди та легалізацію доходів, здобутих корупційним шляхом. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Слідчим суддею встановлено, що оскаржується бездіяльність уповноважених осіб НАБУ щодо невнесення до ЄРДР відомостей про можливе вчинення головою правління НЕК «Укренерго» ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209, ст. 364, ст. 368 КК України», – зазначено в тексті ухвали.

Зокрема, заява про нібито вчинення главою «Укренерго» злочину надійшла до НАБУ 26 червня 2024 року. Йдеться про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209), зловживання службовим становищем (ст. 364) та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368).

Покарання за інкримінованими статтями передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Раніше СБУ разом з НАБУ затримали топ-менеджера «Укренерго» за підозрою в привласненні 10 млн грн на закупівлі бронежилетів навесні 2022 року. Сам голова НЕК «Укренерго» Кудрицький проходив по цій справі як свідок.

Нагадаємо, СБУ та НАБУ викрили колишнього очільника Департаменту «Укренерго», який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що мова йде про екскерівника одного з Департаментів держпідприємства, який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

До слова, очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький спростував чутки про захмарні зарплати членів правління «Укренерго». Кудрицький заявив, що його зарплата становить близько 420 тис. грн на місяць після сплати податків.

Голова правління «Укренерго» повідомив, що зарплати членів правління «Укренерго», яких, окрім нього, ще четверо, коливаються. Платня може становити близько 250–300 тис. грн після сплати податків.