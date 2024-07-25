Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ перевірити главу «Укренерго» на корупцію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ перевірити главу «Укренерго» на корупцію
фото з відкритих джерел

Покарання за інкримінованими статтями передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд зобов'язав детективів Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальне провадження проти голови правління державної компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди та легалізацію доходів, здобутих корупційним шляхом. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Слідчим суддею встановлено, що оскаржується бездіяльність уповноважених осіб НАБУ щодо невнесення до ЄРДР відомостей про можливе вчинення головою правління НЕК «Укренерго» ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209, ст. 364, ст. 368 КК України», – зазначено в тексті ухвали.

Зокрема, заява про нібито вчинення главою «Укренерго» злочину надійшла до НАБУ 26 червня 2024 року. Йдеться про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209), зловживання службовим становищем (ст. 364) та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368).

Покарання за інкримінованими статтями передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Раніше СБУ разом з НАБУ затримали топ-менеджера «Укренерго» за підозрою в привласненні 10 млн грн на закупівлі бронежилетів навесні 2022 року. Сам голова НЕК «Укренерго» Кудрицький проходив по цій справі як свідок.

Нагадаємо, СБУ та НАБУ викрили колишнього очільника Департаменту «Укренерго», який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що мова йде про екскерівника одного з Департаментів держпідприємства, який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

До слова, очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький спростував чутки про захмарні зарплати членів правління «Укренерго». Кудрицький заявив, що його зарплата становить близько 420 тис. грн на місяць після сплати податків.

Голова правління «Укренерго» повідомив, що зарплати членів правління «Укренерго», яких, окрім нього, ще четверо, коливаються. Платня може становити близько 250–300 тис. грн після сплати податків.

Читайте також: Стало гірше? Центр Разумкова оцінив ситуацію в енергетиці
Теги: Укренерго Вищий антикорупційний суд НАБУ корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Графіки відключень світла на 26 липня: де і коли не буде електроенергії
25 липня, 18:14
Графіки відключень світла на 23 липня: де і коли не буде електроенергії Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»
23 липня, 18:09
Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві Верховного суду Князєву
17 липня, 16:17
За словами голова правління «Укренерго», ситуацію з електроенергією не покращиться «магічним чином за один день чи одну годину»
Ситуація в енергосистемі почне покращуватися: прогноз від «Укренерго»
11 липня, 18:23
Директор НАБУ Семен Кривонос чекає на ревізорів
Пастка для НАБУ. Що покаже міжнародний аудит? Скандал
9 липня, 15:55
Обмеження 9 липня діятимуть протягом доби для всіх регіонів України
«Укренерго» перенесло вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області
8 липня, 18:00
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься
Відключення світла 29 червня: графіки від «Укренерго»
28 червня, 18:07
З 2019 року Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу президента
НАБУ затримало екскуратора «Великого будівництва» – ЗМІ
27 червня, 19:41
Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня
Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня
26 червня, 21:00

Кримінал

На Тернопільщині чиновниця міськради брала хабарі сертифікатами відомого парфумерного магазину
На Тернопільщині чиновниця міськради брала хабарі сертифікатами відомого парфумерного магазину
СБУ затримала на хабарі колишнього топпосадовця Агенції оборонних закупівель
СБУ затримала на хабарі колишнього топпосадовця Агенції оборонних закупівель
Підозрюваний у вбивстві Фаріон дав перший коментар журналістам
Підозрюваний у вбивстві Фаріон дав перший коментар журналістам
Убивство Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Убивство Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Хто взявся захищати підзрюваного у вбивстві Фаріон? Досьє на адвоката
Хто взявся захищати підзрюваного у вбивстві Фаріон? Досьє на адвоката
Чи причетна Росія до вбивства Фаріон? Деталі слідства
Чи причетна Росія до вбивства Фаріон? Деталі слідства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9749
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8584
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8455
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua