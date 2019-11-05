Вбивство дитини у Переяславі: інспектору поліції оголошено підозру



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3 червня Кирило Тлявов помер у лікарні від вогнепального поранення

Зброю, з якої вбили Кирила Тлявова, досі не знайшли, повідомив керівник ДБР

Поліцейському, який фігурує у справі загибелі 5-річного Кирила Тлявова від вогнепального поранення, оголосили підозру у вбивстві через необережність.

Про це на брифінгу 5 листопада заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

«Сьогодні інспектору поліції оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність», - сказав Труба.

Іншим трьом учасникам події також оголосили підозри.

«Всім чотирьом учасникам, на цей час вони мають статус підозрюваних, оголошено підозри в наступних злочинах: грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненою групою осіб із використанням вогнепальної зброї, а також у зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу», - додав Труба.

Керівник ДБР наголосив, що поліцейські були обізнані у небезпеці, яку становить використання зброї на порушення техніки безпеки, але свідомо вирішили розважатися стрільбою, для чого заздалегідь підготували мішені. За словами Труби, кожен із поліцейських знав, що на відстані польоту кулі можуть перебувати люди.

Зброю, з якої вбили Кирила Тлявова, досі не знайшли, повідомив керівник ДБР.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

18 липня суд арештував третього підозрюваного у справі вбивства Кирила Тлявова.

Голосіївський районний суд Києва 19 липня обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у кримінальному провадженні щодо вбивства п’ятирічного хлопчика – 16-річному неповнолітньому.

Джерело: Еспресо ТВ